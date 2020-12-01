Лицензия Минкультуры

Состязательность является самым основным принципом государственных закупок, так как практически все способы проведения тендеров рассчитаны на честную конкуренцию. Все участники тендеров имеют одинаковые права на старте, а заказчики могут выбирать подходящего исполнителя не только по цене, но и по срокам и качеству выполненных работ. Для выполнения работ в сфере реставрации объектов являющихся культурным наследием могут привлекаться только те компании, у которых лицензия Минкультуры ограничение ФАС. Наличие лицензии дает право выполнять работы по восстановлению культурных памятников.

Особенности организации тендеров для выполнения реконструкции памятников культуры

Проведение тендеров на выполнение работ по реставрации культурных памяток имеют свои особенности. Стоит отметить, что лицензиатов Министерства Культуры не так много, потому и конкуренция не велика, однако некоторые заказчики не брезгуют и пользуются уловками чтобы передать заказ в руки выгодного для него исполнителя, хотя по законодательству такие методы запрещены.



Практика показывает, что организаторы мероприятия имеют возможность влиять на окончательный результат еще в процессе формирования заявок от исполнителей. Наиболее часто встречающиеся манипуляции это:

завышенные и часто необоснованные требования к участникам тендера;

манипуляции формулировками в момент заполнения информации о предстоящих закупках на площадке;

придирчивость и завышенные требования к технической документации.

Манипуляции связанные с описанием закупок

Обычно выгодные закупки ищут по настроенным фильтрам с помощью ключевого слова, параллельно отслеживая несколько тендерных площадок. а данном этапе организаторы могут обустроить поиск таким способом, чтобы о тендере узнало минимально число потенциальных исполнителей заказа. Так в описании могут быть допущены ошибки о которых проинформированы “нужные” компании, соответственно именно они и находят предложение. Таким образом найти тендер и подать заявку может ограниченное число, а иногда - один заказчик.

Повышенные требования к исполнителям проектов

Бывает так, что тендер прописывается специально под определенного исполнителя, и соответственно, чтобы “отсеять” посторонних, организаторы выдвигают слишком завышенные требования к исполнителям. Требования могут быть настолько многочисленными и детальными, что большинство участников просто не в силах их выполнить. Завышенные требования могут быть к любым критериям, начиная от документации и заканчивая опытом работы штатных сотрудников компании.