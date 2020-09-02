Европейская рулетка в онлайн-казино Слот В на реальные деньги

Стандартная Европейская рулетка в онлайн-казино на реальные деньги является классической и была популярна во все времена. Данная рулетка начала свой путь из Германии в XIX веке. За основу была взята американская версия, из которой впоследствии были убраны «двойные зеро» и добавлены некоторые другие возможности. Кстати сумма всех чисел в этой рулетке равняется 666, что считают «числом зверя». Этот вид рулетки располагает огромными шансами на выигрыш для игроков. Вы можете сами в этом убедиться, если почитаете отзывы о Слот В казино онлайн.

Правила европейской рулетки

В этом виде рулетки присутствует 37 секторов. Все числа раскиданы по рулетке в совершенно случайном порядке. Помимо стандартных ставок на числа и «зеро», в этом виде онлайн казино на реальные деньги рулетка располагает возможностью принимать ставки на нечетные или четные числа, определенный сектор, дюжину или цвет.



Что касается ставок в онлайн рулетке на деньги, то всех их можно разделить на 10 типов, которые в свою очередь делятся на количество выигрыша к ставке относительно количества выигрышных чисел. Например, в случае если игрок ставит на «зеро», то в случае выигрыша, его ставка будет увеличена в 36 раз, тогда как если он ставит ставку на определенный цвет, то тогда только вдвое. Стоит отметить, что такой вид ставок называют – внешние. Этому поспособствовал тот факт, что клетки на игровом поле, которые в случае выигрыша удваивают ставку, расположены с внешней стороны основного игрового поля.

Тактика

Прежде чем в рулетку играть онлайн играть на деньги, необходимо разработать собственную стратегию игры, которая может помочь. Например, некоторые игроки любят ставить исключительно на числа, ведь при таком случае, выигрыш сразу будет внушительным. Другие же, наоборот, предпочитают играть по внешним ставкам и постепенно добиваться солидного выигрыша. И в том, и в другом случае, в рулетку онлайн играть на реальные деньги может быть очень прибыльным делом.