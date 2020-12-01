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Охранная организация Неомакс

Вчера, 02:36

Охранная организация НеомаксОхранная организация Неомакс

 

Компания “Неомакс” является одним из самых высоконадежных охранных предприятий, которое хорошо зарекомендовало себя в сфере охранных услуг. В составе ЧОО "НЕОМАКС" числятся группа частных охранных предприятий, представляющие свои услуги в разных сферах охранной деятельности. Внимательный подбор сотрудников и высокий уровень подготовки сотрудников обеспечивают высокоэффективную работу предприятия. Компания осуществляет охрану производств, банков, складов, торговых и офисных центров, а также предоставляет услуги сопровождения ценных грузов и приватную охрану. Детально о сферах деятельности компании и предоставляемых услугах на сайте neo-max.com.

 

Охранные услуги от “Неомакс”

Все охраняемые компанией предприятия оборудуются высококачественными системами контроля безопасности, видеонаблюдением и сигнализацией с тревожными кнопками, а данные о всех предприятиях и происшествиях сохраняются в Едином Центре, благодаря чему специалисты имеют возможность контролировать охраняемые объекты круглосуточно в реальном времени.

Предприятие “Неомакс Инжиниринг”, принадлежащее к ЧОО “Неомакс” предоставляет очень широкий ассортимент оборудования, необходимого для обеспечения качественной охраны на высоком уровне. Компания предлагает:

  • монтирование систем видеонаблюдения;
  • установку систем контроля и управления доступом к объектам;
  • Обустройство тревожной сигнализации;
  • монтаж охранных систем.

Установка качественных систем видеонаблюдения

“Неомакс Инжиниринг” предлагает услуги монтирования систем безопасности для высокоуровневой защиты всех охраняемых объектов. Компания уже много лет сотрудничает с крупными производителями охранного оборудования, благодаря чему готовы предоставить широкий ассортимент высококачественного оборудования

Система видеонаблюдения является одним из самых необходимых и важных компонентов в высокоэффективных системах безопасности. Эффективность систем видеонаблюдения в эксплуатации напрямую зависит от качества установленного оборудования и правильности расположения камер по периметру охраняемого объекта. Компания занимается разработкой планов эффективных охранных систем и используют для монтажа высококачественное оборудование.

Доверив свои объекты под охрану ЧОО “Неомакс” вы сможете спать спокойно, так как ваше детище всегда будет под надежным контролем и защитой профессионалов.

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