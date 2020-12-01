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Охранная организация Неомакс
Вчера, 02:36
Компания “Неомакс” является одним из самых высоконадежных охранных предприятий, которое хорошо зарекомендовало себя в сфере охранных услуг. В составе ЧОО "НЕОМАКС" числятся группа частных охранных предприятий, представляющие свои услуги в разных сферах охранной деятельности. Внимательный подбор сотрудников и высокий уровень подготовки сотрудников обеспечивают высокоэффективную работу предприятия. Компания осуществляет охрану производств, банков, складов, торговых и офисных центров, а также предоставляет услуги сопровождения ценных грузов и приватную охрану. Детально о сферах деятельности компании и предоставляемых услугах на сайте neo-max.com.
Охранные услуги от “Неомакс”
Все охраняемые компанией предприятия оборудуются высококачественными системами контроля безопасности, видеонаблюдением и сигнализацией с тревожными кнопками, а данные о всех предприятиях и происшествиях сохраняются в Едином Центре, благодаря чему специалисты имеют возможность контролировать охраняемые объекты круглосуточно в реальном времени.
Установка качественных систем видеонаблюдения
“Неомакс Инжиниринг” предлагает услуги монтирования систем безопасности для высокоуровневой защиты всех охраняемых объектов. Компания уже много лет сотрудничает с крупными производителями охранного оборудования, благодаря чему готовы предоставить широкий ассортимент высококачественного оборудования