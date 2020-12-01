Описание слота Pharaohs Gold II от казино Вулкан Россия

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Уделите свое внимание золоту фараона, которое тщательно спрятано от посторонних глаз во дворце, в пирамиде или в древней статуе сфинкса. Ваша задача – как можно скорее отыскать его.



Бонусная программа нашего слота достаточно богата. На игровом столе размещены разнообразные значки, которые могут значительно увеличить вашу первоначальную ставку. К примеру, элемент с изображением фараона заменяет собой любой значок на барабане, а пирамида и глаз – запускает программу бесплатных вращений.



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