 Описание слота Treasure Room от казино Вулкан Старс » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Описание слота Treasure Room от казино Вулкан Старс

Описание слота Treasure Room от казино Вулкан Старс

Сегодня, 03:11

Описание слота Treasure Room от казино Вулкан СтарсОписание слота Treasure Room от казино Вулкан Старс

 

Производители игровых слотов из известной компании Betsoft предоставляют свой новый автомат, тематика которого посвящена богатствам. Пользователя казино Вулкан Старс приглашают в специальную комнату с сокровищами, освещающуюся висящими на стене двумя факелами. Комната будет наполнена различными загадками, которые следует разгадать для получения данных сокровищ.

Treasure room является новым слотом, отличающимся весьма качественной визуализацией. Пользователю предоставляются пять имеющихся барабанов с 20 линиями для произведения ставок. Также в автомате будет присутствовать специальный символ разброса, wild, джекпот, размер которого составляет 5000 монет. Чтобы управлять игрой, необходимо использовать кнопки, расположенные на панели игрового автомата, среди которых будут: Bet per line (для выбора ставки на 1 линию), Select lines (для выбора числа игровых линий), Spin для начала вращения барабанов, а также Max bet для возможности запуска барабанов на максимально возможной ставке.

В слоте встречаются уникальные символы богатства: драгоценные камни, золотые монеты, перстни, сундук с золотом, золотые украшения с красивым голубым камнем, шлем легионера, компас, песочные часы, карта, а также символ с отпечатком ладони. Функция символа Wild выполняется компасом. Он заменяет собой практически все знаки барабана. Исключения - картинки scatter вместе с джекпотом.

В игре также присутствуют 3 бонусных игры. Первая игра запускается после выпадения на барабанах трех щитов. Вы окажетесь в небольшой комнате с 3 дверьми, причем за каждой из них может прятаться драгоценный камень.

Вторая бонус игра позволяет выиграть 5000 кредитов. Чтобы запустить ее, необходимо заполучить на барабанах комбинацию символов из щита и меча. За представленными на дисплее рисунками будут скрываться немалые денежные вознаграждения.

При выпадении трех знаков scatter запустится еще одна специальная игра – Комната сокровищ, в которой вам снова предстоит сделать выбор той двери, которая закрывает за собой огромное помещение с золотом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обзор игрового автомата Galactic Odyssey от Вулкан Старс

Вулкан онлайн казино - лучшие игровые автоматы

Описание игрового автомата Pink Elephants от Вулкан Платинум

Описание слота Slots Angels

Выигрышные комбинации в клубе Вулкан Россия

Сыграйте на популярных игровых аппаратах на азартном портале Gmslotscasino


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Ноябрь 2020 (29)
Октябрь 2020 (32)
Сентябрь 2020 (48)
Август 2020 (56)
Июль 2020 (50)
Июнь 2020 (33)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.