Описание слота Treasure Room от казино Вулкан Старс Описание слота Treasure Room от казино Вулкан Старс Производители игровых слотов из известной компании Betsoft предоставляют свой новый автомат, тематика которого посвящена богатствам. Пользователя казино Вулкан Старс приглашают в специальную комнату с сокровищами, освещающуюся висящими на стене двумя факелами. Комната будет наполнена различными загадками, которые следует разгадать для получения данных сокровищ.



Treasure room является новым слотом, отличающимся весьма качественной визуализацией. Пользователю предоставляются пять имеющихся барабанов с 20 линиями для произведения ставок. Также в автомате будет присутствовать специальный символ разброса, wild, джекпот, размер которого составляет 5000 монет. Чтобы управлять игрой, необходимо использовать кнопки, расположенные на панели игрового автомата, среди которых будут: Bet per line (для выбора ставки на 1 линию), Select lines (для выбора числа игровых линий), Spin для начала вращения барабанов, а также Max bet для возможности запуска барабанов на максимально возможной ставке.



В слоте встречаются уникальные символы богатства: драгоценные камни, золотые монеты, перстни, сундук с золотом, золотые украшения с красивым голубым камнем, шлем легионера, компас, песочные часы, карта, а также символ с отпечатком ладони. Функция символа Wild выполняется компасом. Он заменяет собой практически все знаки барабана. Исключения - картинки scatter вместе с джекпотом.



В игре также присутствуют 3 бонусных игры. Первая игра запускается после выпадения на барабанах трех щитов. Вы окажетесь в небольшой комнате с 3 дверьми, причем за каждой из них может прятаться драгоценный камень.



Вторая бонус игра позволяет выиграть 5000 кредитов. Чтобы запустить ее, необходимо заполучить на барабанах комбинацию символов из щита и меча. За представленными на дисплее рисунками будут скрываться немалые денежные вознаграждения.



При выпадении трех знаков scatter запустится еще одна специальная игра – Комната сокровищ, в которой вам снова предстоит сделать выбор той двери, которая закрывает за собой огромное помещение с золотом.





