Центр обработки данных

GreenBushDC является одним из самых крупных центров обработки данных в России. Данный ЦОД является самым мощным и защищенным среди коммерческих ЦОДов, и обладает мощностью 21МВА, который рассчитан на 2280 стоек. GreenBushDC является экологичным и имеет разветвленную систему для передачи данных. ЦОД GreenBushDC начал свою полноценную работу в 2018году, перед этим были выполненны глобальные подготовительные работы. Более детально о проекте и его возможностях можно узнать на сайте greendc.ru.

Здание и характеристики ЦОД

Центр обработки и хранения данных имеет свое, отдельно стоящее здание. Конструктивно это здание состоит из нескольких гермозон с технологическими помещениями и машинными залами. При построении зала использовались современные инженерные и архитектурные решения, благодаря чему компания может обеспечить своим клиентам абсолютную безопасность и надежность. В ЦОД существуют такие характеристики как климат-контроль, энергообеспечение, пожаротушение, сеть и безопасность.

Аренда выделенного виртуального сервера

Аренда VDS серверов у ЦОД -это решение проблемы при недостатке обычного хостинга. арендовав виртуальный сервис у ЦОД вы сможете обеспечить стабильную работу ваших виртуальных проектов и это при минимальных вложениях. Администраторы ЦОД помогут вам обеспечить стабильную работу виртуального сервера, благодаря чему вы сможете развить работу необходимого количества виртуальных машин различной конфигурации.

Услуги ЦОД

Компания GreenBushDC предлагает услуги в IT-сфере, это надежные решения для бизнеса и инфраструктуры крупных компаний и корпораций, а также гибкие предложения для малого бизнеса. Основные предложения компании это:

Выделение сервера. Арендуйте сервер с необходимыми для ваших задач параметрами. Вы можете избрать сервер с произвольной или же ТОПовой конфигурацией;

размещение оборудования. В ЦОД вы можете разместить серверное оборудование и иметь доступность к нему 99,98% и высокий уровень безопасности, а также резервную связь и высокоуровневое электропитание;

облачные решения. Обеспечьте бесперебойную работу своих сервисов благодаря аренде виртуальных серверов;

аренда помещений.

Также ЦОД предлагает широкий спектр сопутствующих услуг, с которыми работа вашего сервиса будет максимально безопасной и качественной.