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Мультфильм для взрослых и детей - Рио

Вчера, 04:29

Мультфильм для взрослых и детей - РиоМультфильм для взрослых и детей - Рио

 

Мультфильм Рио это один из немногих мультфильмов, в котором показывается история одного из попугаев, который волей случая был вынужден покинуть свой родной дом. Еще когда голубчик был птенцом, торговцы с черного рынка, которые искали подходящие лоты экзотических животных, решили украсть голубчика из семейного гнезда. Его можно было бы очень дорого продать, если бы коробка, в которой он находился в момент транспортировки, не выпало бы в штате миннесота. Именно тогда жизнь голубчика существенно изменилась, поскольку в штате миннесота его подобрала девочка Линда, которая сразу влюбилась в эту птичку и помимо желания его спасти, Линда решила что птичке нужен дом, поэтому оставила голубчика у себя. На протяжении 15-ти лет Линда заботилась о нем и ухаживала не только как о питомце, но и как о друге, который был с ней всегда и везде.

 

В чем же заключается трагедия?

Трагедия с задатками мелодрамы в Риобет в первую очередь отображается нам в самом начале мультфильма, когда голубчика крадут из гнезда. Далее момент прощания голубчика с линдой, когда ему нужно было вернуться обратно в Бразилию, также является весьма трудным, поскольку голубчик понимал, что он расстанется со своей семьей на всю оставшуюся жизнь. Линда так же прекрасно понимала, что больше никогда не увидит своего питомца и ей было очень тяжело это пережить. Но благодаря тому что Линда знала, насколько важную роль играет голубчик в популяции вида голубой Ара, она смогла принять эту новость и даже проводила голубчика до Бразилии. Далее ему посчастливилось познакомиться со своей возлюбленной, найти друзей и начать адаптацию в дикой природе.

 

О чем рассказывает продолжение картины?

Продолжение картины также повествует нам историю о голубчике, но только здесь уже речь идет не только о его жизни, но и о жизни его семьи. Голубчик стал уже не просто птицей, а отважным семьянином, которому нужно было сохранять свою семью в безопасности. Поэтому когда к нему снова подбирались проблемы, когда к нему подкрались злоумышленники, ему пришлось побороться не только за свою жизнь. Но к счастью его доблесть, отвага, чувство долга, помогли ему побороться со всеми проблемами. Это еще раз показывает нам то, насколько важно чтобы у каждого живого существа была своя семья, были те, кто может поддержать в самую трудную минуту и помочь справиться с любыми трудностями, с любыми проблемами, вне зависимости от того, что повлекло их возникновение.

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