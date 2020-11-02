Для чего нужны лайки в Инстаграме?

Основным способом передачи информации в социальной сети инстаграм являются фотографии, и зачастую текст уходит на второй план. Чтобы посты были более популярными и охват аудитории возрастал необходимо увеличивать количество лайков под фото, для этого и используется накрутка лайков инстаграм. Используя сервис накрутки лайков, пост можно вывести в ТОП в первые часы после публикации, соответственно пользователи будут видеть “популярность” поста что привлечет и их внимание и сработает так называемый “эффект толпы”. Основное влияние на рейтинги аккаунта имеют именно подписчики и ранжированность профиля напрямую зависит от количества фолловеров, то есть чем больше фолловеров, тем больше вероятности того что случайные гости будут заходить к вам и подписываться на ваш профиль.

Накрутка лайков в Инстаграм

Накрутить лайки в Инстаграм можно двумя способами, используя специальные сервисы или же развивать свою страницу самостоятельно. Конечно же самостоятельное развитие аккаунта - это финансово менее затратный способ, но требует достаточно больше времени для достижения поставленных целей и не всегда самостоятельно получается полностью достичь поставленных целей. Воспользовавшись сервисом для накрутки лайков и подписчиков вы сможете за небольшие деньги получить желаемые результаты и вывести свой аккаунт топ. Использование специальных сервисов для раскрутки имеет целый ряд преимуществ, в числе которых:

Качество. Сервис использует собственные базы для накрутки, что обеспечивает высокое качество услуги.

Быстрые результаты. Использование сервиса позволяет максимально быстро достигать ТОПовых позиций в рейтингах.

Широкий спектр услуг. сервис позволяет накручивать не только лайки, но и другие показатели, важные для рейтингов аккаунта.

Безопасность. Для использования ресурса не нужно предоставлять личную информацию.

Круглосуточная техническая поддержка.

Стоит отметить, что многие люди не ставят лайки к публикациям, даже тем что понравились. Люди прекрасно знают о “тонкостях” привлечения аудитории блогеров, и поэтому многие специально не ставят лайки на публикации. Именно по этой причине не стоит надеяться на “ответную реакцию” публики и ждать “дождя” лайков. Если вы хотите вывести свой аккаунт в топ и повысить эффективность своей страницы в инстаграм, стоит воспользоваться сервисом и накручивать лайки не возлагая надежд на свою аудиторию.