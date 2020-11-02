Интернет магазин качественных женских чулков

Чулки являются одной из самых универсальных вещей из женского гардероба и стоит отметить что они подходят и для строгого офисного лука, и для романтического вечера, и для вечеринки. Существует много разных видов чулков благодаря чему можно подобрать подходящий вариант для любого случая и погоды. Комфортные чулки - это отличная замена неудобным колготкам, они отлично подходят не только для теплой погоды, но при правильном сочетании вполне могут использоваться и в холодную пору года.



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Разновидности женских чулков

Несмотря на то, что еще относительно недавно чулки считались сугубо мужским элементом одежды, сегодня они только женские. В нашем магазине представлен широкий ассортимент чулков и чтобы подобрать для себя максимально подходящий вариант стоит ознакомиться с разновидностями и особенностями данного атрибута женского гардероба. Чулки бывают разными, в частности это:

Чулки с лайкрой. Это высококачественный вариант чулок, которые весьма устойчивы к зацепкам и имеют силиконовую резинку.

Маленькая сеточка. Эта модель самая сексуальная. Такие чулочки отлично подходят и для дневного и для вечернего образа, и стоит отметить, что такой вариант никогда не будет иметь затяжек и зацепок.

Сверхтонкие чулки плотностью 8 ден используются для ношения летом.

Матовые чулки. Это чулки плотностью от 60 ден. Они отлично подходят для ношения в холодное время года и при необходимости скрыть какие-то изъяны на ногах.

Теплые чулки - идеальный вариант для холодной зимы, они как правило состоят из лайкры и имеют плотность 120 ден и более.

Вечерние чулки с крупной сеткой.

Чулки с широкими резинками.

Какие выбирать чулки?

Если вам необходимо приобрести чулки, стоит обращать внимание на некоторые детали, чтобы суметь выбрать качественный вариант. Очень важно знать, что качественные колготы и чулки не имеют неприятного запаха и в составе всегда имеется лайкра, благодаря которой чулки отлично садятся на ноге, не скатываются на изгибах и максимально эластичны. Также очень важно правильно подобрать размер чулок, так как неправильно подобранный размер может привести к тому, что они не будут держать форму или будут скатываться.



В нашем интернет- магазине представлено много моделей качественных чулков и колгот, среди которых вы сможете подобрать подходящие для себя варианты! С нашими чулочками ваши ножки всегда будут безупречными!