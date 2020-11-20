Расчетный счет для ИП - все что важно знать

Согласно действующему ныне законодательству, индивидуальный предприниматель не обязан иметь расчетный счет в банке, а при отсутствии расчетного счета имеет право проводить только наличные платежи. Однако при отсутствии расчетного счета покупатели и поставщик н смогут расчитываться банковской пластиковой картой или онлайн платежными системами. Стоит отметить, что возможность рассчитываться банковской картой привлекает многих покупателей, потому стоит задуматься об открытии банковского счета, ведь благодаря этому можно значительно расширить аудиторию своих покупателей. Если вы индивидуальный предприниматель и еще в сомнениях, стоит ли открывать расчетный счет, взвесьте все “за” и “против” и познакомьтесь с полезной для вас информацией о том в каком банке лучше открыть расчетный счет для ИП.

Стоит ли открывать расчетный счет ИП и в каком банке?

Многие индивидуальные предприниматели уже открыли расчетный счет в банке и никто об этом еще не пожалел, так как при наличии счета предприниматель ничего не теряет, а наоборот приобретает ведь многие клиенты предпочитают рассчитываться картой. Стоит отметить, что многие крупные компании предпочитают вести сотрудничество с только с предпринимателями, которые имеют счет в банке, и именно по этой причине вопрос о том в каком банке лучше открыть счет, весьма актуален.



Если вы решили открывать Счет в банке необходимо в первую очередь определиться в каком именно банке вы будете открывать счет. Очень важно найти надежную организацию, в которой вы будете уверенны и которой сможете доверять свои финансы. Кроме этого нужно учитывать стоимость банковских услуг и удобство в работе, ведь если сотрудничество будет не комфортным или очень дорогим, вряд ли это кому понравиться. При выборе банка для открытия счета необходимо учесть такие показатели как:

Стоимость открытия счета. Для индивидуальных предпринимателей, и тех кто только начинает свое дело этот фактор весьма актуален.

Абонентская плата.

Комиссия за переводы физ.лицам. и возможность пользования дифференцированным или фиксированным тарифом.

Сегодня многие банки предлагают открывать банковский счет в онлайн режиме и все последующие операции выполнять дистанционно, поэтому стоит обратить внимание и на возможность управления своим счетом через интернет, так как это очень удобная и выгодная для предпринимателя опция.