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Описание слота Unicorn Magic от казино Фреш
Вчера, 17:45
Перед вами игровой автомат Unicorn Magic или как его называют в народе – единорог. Основной его задачей заключается удовлетворение азартных амбиций игрока, но при этом в ненавязчивой форме вы сможете и неплохо пополнить свой игровой кошелек. Символы этого слота во Фреш Казино очень яркие и легко запоминающиеся, а благодаря бонусному раунду, этот игровой автомат сможет удовлетворить самые высокие требования игрока.
Описание аппарата
Современный игровой автомат единорог имеет 5 активных барабанов, на которых располагаются 9 игровых линий, чего более чем достаточно, для того чтобы сорвать приличный куш. Контроль за линиями и ставкой происходит исключительно самим игроком, при помощи соответствующих кнопок Line и Bet.
Символы в игре
Выплаты за выигрышные комбинации в этом слоте, достойны похвал, так как аналогичные бездепозитные игровые автоматы не могут похвастаться такими высокими выплатами. Например, самые дешевые карточные символы в количестве пяти штук могут принести игроку умножение ставки в 250 раз. Умножения в 1500 раз можно получить благодаря собранным комбинациям из таких символов, как принцессы, грибы, грифон и волшебный замок.
Бонусы
Слот может порадовать и бонусной игрой, которая активируется, если на экране появится минимум три символа с изображением леса. Таким образом, активируется 15 бесплатных вращений барабана, которые принесут хороший выигрыш, плюс к этому, общий приз будет умножен на три, так игрок сможет сорвать огромный куш, который удовлетворит даже самого искушенного игрока.