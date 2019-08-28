Описание слота Unicorn Magic от казино Фреш

Перед вами игровой автомат Unicorn Magic или как его называют в народе – единорог. Основной его задачей заключается удовлетворение азартных амбиций игрока, но при этом в ненавязчивой форме вы сможете и неплохо пополнить свой игровой кошелек. Символы этого слота во Фреш Казино очень яркие и легко запоминающиеся, а благодаря бонусному раунду, этот игровой автомат сможет удовлетворить самые высокие требования игрока.

Описание аппарата

Современный игровой автомат единорог имеет 5 активных барабанов, на которых располагаются 9 игровых линий, чего более чем достаточно, для того чтобы сорвать приличный куш. Контроль за линиями и ставкой происходит исключительно самим игроком, при помощи соответствующих кнопок Line и Bet.



Для того чтобы максимально увеличить свои шансы на выигрыш, необходимо выбрать как можно больше линий. Что касается ставки, то в этом случае действует точно такое же правило, только стоит понимать, чем выше ставка, тем выше риск, но соответственно и прибыль будет больше.



Для того чтобы играть в демоверсии игровых автоматов онлайн, нет необходимости регистрироваться или отправлять свои паспортные данные, благодаря тому, что игра находится в свободном доступе, любой может испытать удачу.

Символы в игре

Выплаты за выигрышные комбинации в этом слоте, достойны похвал, так как аналогичные бездепозитные игровые автоматы не могут похвастаться такими высокими выплатами. Например, самые дешевые карточные символы в количестве пяти штук могут принести игроку умножение ставки в 250 раз. Умножения в 1500 раз можно получить благодаря собранным комбинациям из таких символов, как принцессы, грибы, грифон и волшебный замок.



Вполне естественно, что самым желанным символом в игре остается белый единорог, который даже в количестве двух штук на игровом поле может принести выплату, а если собрать таких 5 штук, то умножение будет доходить до 9000. Также этот символ является диким и может заменять собой другие, для построения комбинации.

Бонусы

Слот может порадовать и бонусной игрой, которая активируется, если на экране появится минимум три символа с изображением леса. Таким образом, активируется 15 бесплатных вращений барабана, которые принесут хороший выигрыш, плюс к этому, общий приз будет умножен на три, так игрок сможет сорвать огромный куш, который удовлетворит даже самого искушенного игрока.