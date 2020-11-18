Как и где можно проверить компанию на благонадежность?

Существует народная мудрость, доверяй, но проверяй. И вот эта народная мудрость довольно хороша, когда вы собираетесь подписать договор с какой-то компанией, про эту мудрость не стоит забывать и при покупках в Интернете, но сейчас мы хотим поговорить про то как проверить компанию на благонадежность, ведь по сути это довольно важно.





На что стоит обратить внимание

Первым делом стоит проверить дату создания компании, да, вам могли посоветовать хорошие знакомые, но согласитесь, что это не означает, что не стоит проверить. Конечно, когда вам посоветовали компанию ваши знакомые, то проверка хоть и минимальная, но необходима. Что можно отнести к простой проверке, первым делом это время регистрации, как мы уже говорили чуть ранее, второе это банковская активность. Согласитесь, что будет довольно удивительно, что компания несколько лет своего существования не проводила никаких банковских операций. Третий момент — это официальное место расположения, если это строения, где много различных офисов или какая-то квартира, то возможно вам стоит все же проверить данную компанию более подробно. Теперь относительно разрешений, дорогие читатели, если у вашего будущего делового партнера нет разрешений на проведение необходимых вам действий, то это может организовать вам кучу проблем, которые не так быстро можно решить и при этом которые могут немного отразится на вашей репутации, причем не в хорошую сторону.





А если присмотреться внимательно

Хотим отметить, что все ранее сказанное – это простые проверки, ну быть может разве что проверка банковских операций можно отнести к более глубокой проверке, но согласитесь, что лучше семь раз померить и один раз отрезать. Так вот у каждого предприятия должен быть ИНН, у вас же он есть, а теперь можете просто взять и посмотреть к какой информации дает доступ данный пункт. Самое что удивительное, что без подключения компаний, которые смогут рассказать вам про данное предприятие или предпринимателя, вы сможете получить довольно большое количество информации, особенно в отношении оплаченных налогов, что говорит про доход, а также про наличие за должности. Пари желании можете поискать и другие варианты проверки будущих компаньонов, но в любом случае стоит делать небольшие проверки, ведь хоть и говорить, что это лишь бизнес, но тут стоит заметить, что вы не обидитесь на рекомендовавшего, но небольшой так «осадок» может остаться, что не есть очень хорошо.