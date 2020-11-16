Доставка растений

Если вас интересует, где купить цветущие растения, плодовые деревья в Москве, то обратите внимание на наше предложение в интернет-магазине. Более 7 лет работы позволили нам вывести сервис и качество поставляемой продукции на высокий уровень. Сегодня нужно уделить особое внимание выбору растений задолго до их посадки. Ошибки выбора могут обойтись слишком дорого: растения не приживаются, фруктовые деревья и кусты не привлекают внимание. Консультации и обмен информацией между клиентами - основа нашей работы. Доставка саженцев растений осуществляется очень быстро. У нас можно не только купить растения с доставкой, но и получить уникальные советы биолога по выращиванию. Заказы на сайте принимаются 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Оплата растений будет произведена только после подтверждения вашего заказа! После размещения заказа на сайте вы получите электронное письмо с подтверждением. После отгрузки растения наш менеджер сообщит необходимый номер поставки при получении товара. Покупая растения в нашем интернет-магазине, вы получаете в подарок удобрения на выбор. Доставка саженцев почтой в любую точку страны занимает не более 2-3 дней.

Полезное уведомление покупателям

Растения будут отправлены по почте в течение 1-3 рабочих дней со дня получения заказа. Все растения поставляются в качественной упаковке, что обеспечивает минимальные повреждения при транспортировке. После отгрузки саженцев наш менеджер сообщит необходимый номер поставки при получении товара. При транспортировке саженцев транспортная компания несет ответственность за их целостность. Мы заключили соглашение о сотрудничестве с этими транспортными компаниями, где транспортные расходы ниже обычных цен. Все растения транспортируются в высококачественной упаковке, что обеспечивает минимальные повреждения при транспортировке. При транспортировке транспортная компания несет ответственность за их целостность.

Большой выбор растений

Приобретать растения в интернет-магазине полезно по почте, так как мы даем 100% гарантию на посадку. Компания работает только с надежными и заслуживающими доверия поставщиками, а также имеет современные питомники. Вы можете быть уверены, что все растения, соблюдающие правила посадки и выращивания, получат хороший урожай. Если у вас возникнут вопросы по качеству товара, служба контроля качества сразу их решит.