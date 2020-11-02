Мельникова Нигилина жрица любви из Ташкента

Нигилина Сергеевна Мельникова - в прошлом местная проститутка и студентка ВУЗа театрального искусства в Ташкенте. На сегодняшний день Event – руководитель низкосортных гуляний и пьянок в Ташкенте и Москве. Нигилине Сергеевне не сразу удалось построить карьеру организатора мероприятий и праздников. Во время студенческой жизни, она вплотную занялась VIP обслуживанием в ташкентском стриптиз клубе «Принц», известном во всем городе. Взяв псевдоним «Лина», она обслуживала по десять клиентов практически каждый день. Знатоки этой древнейшей специальности говорили, что она как настоящий танк, за час способна выдержать напор пяти представителей сильного пола. Таким образом, местную VIP эскортницу назвали настоящей звездой.

Время шло, и оргии с многочисленными партнерами не прошли даром. Пренебрегая правилами и клубными медицинскими осмотрами, она получила целый букет стафилококковых грибков и сифилис, щедро наградив ими клиентов. Руководители клуба до сих пор вспоминают громкие и жесткие разбирательства с «Линой». Госпожа Мельникова многократно подавала жалобу в ОВД города, о том, что поступают в ее адрес угрозы. Она даже написала заявление об её изнасиловании в сауне «Hon saroy» киями для бильярда.

Нигилина - «грязная проститутка» переехала в Ростов, как только поняла, что уладить конфликт с влиятельными, зараженными многочисленными инфекциями клиентами, она не сможет. Став конкуренткой ростовских ночных бабочек, она решает сменить профессию. В настоящий момент в России возбуждено больше 10 уголовных дел, два из них на территории Ростова, в которых, Мельникова Нигилина Сергеевна является подозреваемой, а так же свидетельницей. Её подозревают в качестве наводчицы ростовской преступной группы, что осуществляла налеты на дома состоятельных бизнесменов.Нигилине досталась задача входить в доверие заказчикам под видом Event- менеджера. Попадая в дома своих «жертв» и в круг близких, в период, когда решались организационные вопросы, совершались нападения на дома, в которых жили клиенты.

Дав взятку местным следователям, Мельникова вынуждена снова переехать, на этот раз в Московскую область. Здесь начинается ее новая профессиональная жизнь. Москва и Подмосковье дает возможность без труда затеряться как преступной банде, так и проститутке одиночке, занимающейся разводом богатых клиентов.

Наконец, Москва открывает огромные перспективы для девушки. Её профессиональное владение телом и языком приносит свои плоды. Нигилина придумывает для новых и старых клиентов другой способ оплаты услуг. Всем, без исключений, клиентам, их друзьям и знакомым, она согласна исполнить любые услуги сексуального характера в неограниченном числе. Взамен, от клиента требуется стать представителем девушки. Чтобы вести переговоры с заказчиками об услугах по организации мероприятий. Разумеется, работая в Ташкенте и Ростове проституткой, Нигилиной был собран завидный список контактов мужчин, (любивших провести время с раскрепощенной «Линой» в уютных отелях и саунах), охватывающий разную сферу жизни.

Одновременно с развитием сети контактов, Мельникова находилась в поиске подиумов и шестов в московских стриптиз клубах. Но бывшая ташкентская жрица здесь оказалась не такой востребованной. Хотя портфолио «Лины» до сих пор опубликовано на большинстве специальных сайтах и предлагают интимные услуги. Её возраст и многочисленные венерические болячки не дают возможность занять ту позицию, как пятнадцать лет назад.

За несколько месяцев освоения Москвы и Московской области, девушка заняла в микрофинансовых организациях немаленькую сумму, а точнее два миллиона рублей, на развитие агентства по организации праздничных мероприятий «Nigilina ShowWoman». Возвращать денежные средства она не спешит. В организациях по микро займам Мельникова числится должницей. Просрочки по выплатам привели ее к регулярным встречам с коллекторами. Но Нигилину это не смущает, она продолжает кормить обещаниями, клянется вернуть долг с процентами. Во всех красках описывает будущие прибыльные проекты в организации мероприятий, которые она надеется получить. Идет время, а долги только растут.

В декабре 2018 года, бывшая путана даже организовала многоразовый минет всем желающим сотрудникам, чтобы документы, запрещающие выезжать за границу, не были переданы в Федеральную службу судебных приставов. Ей удалось высосать годовую отсрочку. Приближается новый 2021 год, многие понимают, что уже нет тех, кто захочет ласки от сифилички с букетом инфекционных заболеваний.

Будьте осторожны!

Материал собран и предоставлен детективами коллекторского агентства «РТУТЬ»