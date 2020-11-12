Расслабляющий массаж в Питере

Расслабляющий массаж предназначен не только для расслабления тела, но и для всеобщего оздоровления. Для того чтобы массаж был максимально эффективным необходимо не только иметь знания в этой сфере, но и правильно подобрать вспомогательные средства, музыку и создать соответствующую атмосферу. Также очень важно чтобы и мастер массажа привнес в обстановку положительные впечатления. Если вы хотите расслабиться и получить удовольствие от массажа, обращайтесь к опытным массажистам в Питере. Подобрать личную массажистку можно здесь https://massazhistki-pitera.ru.

Особенность расслабляющего массажа?

Техника расслабляющего массажа предполагает не только внешнее воздействие на человеческий организм, но и положительно влияет на работу различных внутренних органов, опорно-двигательную систему, мышцы и нервные окончания.



Самое основное в технике массажа - это воздействие на кожные покровы, нервные окончания и мышцы, которые плотно взаимосвязаны с нервной системой.



Расслабляющий массаж преимущественно проводится ближе к ночи и желательно перед сном. В помещении, в котором будет проводиться сеанс массажа должно быть очень комфортно и тепло. В нем должны полностью отсутствовать сквозняки, а свет должен быть не ярким, желательно приглушенным.



Очень важно подбирать правильные ароматические масла, которые будут впитываться в кожу через поры. Как правило для расслабляющего массажа используются классическое массажное масло или натуральное оливковое.



Такой тип массажа проводится на обнаженном теле, благодаря чему происходит контакт между руками массажиста и телом пациента. Обычно сеанс расслабляющего массажа длится 30-60 минут.

Техники расслабляющего массажа

Наиболее часто для расслабляющего массажа используются техника точечного воздействия и тайский массаж. Сам массаж как правило может сочетать несколько техник в одном сеансе, все начинается с этапа поглаживания, благодаря чему спина подготавливается в более мощному воздействию.



На этом этапе массажистом используется вся ладонь полностью, которой необходимо выполнять непрерывные скользящие движения. Далее используются техники растирания, щипков и вибрации.



Стоит помнить что расслабляющий массаж нельзя делать при повышенной температуре, аллергиях, наличии ссадин и ран, а также в зоне послеоперационных швов.



Самое важное подобрать специалиста с которым вы будете чувствовать себя комфортно и сможете абсолютно расслабиться во время процедуры массажа.