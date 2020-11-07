Технология флип арт становится все более популярной в современном искусстве украшения домов. Многие люди предпочитают украшать свои жилища уникальными предметами ручной работы, а не тиражными экземплярами. В наше время очень просто распечатать высококачественные фотографии и стать автором коллекции портретов и картин в своем доме, однако многие прибегают к новым технологиям и предпочитают создать портрет по технологии флип арт. Флип-флип портреты пользуются популярностью, их можно заказать для оформления своего дома или кабинета, или на подарок родным. Такой подарок будет по душе каждому как взрослому, так и ребенку, поэтому можно смело выбирать фотографию для портрета. Такой подарок может стать изюминкой вечеринки, ведь этому можно уделить время на торжественном мероприятии и виновник торжества вместе с гостями станут участниками создания уникального изображения.

Что входит в набор к флип-арт картине?

Заказывая флип-арт портрет вы получите все необходимое для создания уникальной картины, так как в комплект входят:

холст с эскизом на подрамнике;

набор кистей для рисования;

набор акриловых красок (5 цветов по вашему выбору);

крепежи для фиксации полотна на стене;

инструкция;

подарочная упаковка.

Чтобы заказть флип-картину, вам необходимо выполнить несколько очень простых действий. Для начала необходимо выбрать красивую фотографию для основы, а наш мастер сделает точную копию на специальном холсте. Независимо от того какие краски и в каком порядке будут наноситься на холст, в результате вы получите вполне узнаваемое изображение, соответствующее представленному снимку. Получив свой заказ вы можете смело приступать к его оформлению или подарить имениннику.

Как преподнести флип-арт портрет?

Флип-картину на подарок можно представить двумя способами:

Раскрасить холст самостоятельно красками из набора и подарить разноцветный лист, а в момент передачи в руки именинника снять пленку и все увидят этот радужный портрет.

Подарить чистый холст, а именинник самостоятельно выполнит все дальнейшие действия для создания картинки.

На холсте можно рисовать что угодно, хоть геометрические фигуры, цветы, пейзажи, натюрморты или просто “заляпать” его разноцветными кляксами, в результате все равно получится максимально схожее с предоставленной вами фотографией изображение. Флип-арт портрет - это лучший вариант для подарка творческим и креативным личностям!