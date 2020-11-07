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Игровой слот Crazy monkey от казино Вулкан Платинум

7 ноября 2020

Игровой слот Crazy monkey от казино Вулкан ПлатинумИгровой слот Crazy monkey от казино Вулкан Платинум

 

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Игра в игровом автомате Crazy monkey

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  • с техническими характеристиками игрового автомата, которые обладают девятью активными линиями и пятью барабанами;
  • игроки знакомятся с сюжетом игрового автомата, который погружает нас в тропический лес, где главными героями являются веселые обезьянки;
  • с основными символами игрового автомата;
  • далее мы изучаем его поведение и уровень отдачи, который достигает 98%.

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