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Как подобрать новый замок для входной двери?

Сегодня, 11:14

врезка дверного замка

В продаже представлены замки разных типов. Они отличаются принципом работы и комплектацией. Чем сложнее механизм, тем выше стоимость. Также проводится классификация механизмов на несколько категорий по классу надежности. Для дверей частных домов и квартир идеально подходят механизмы 3-4 класса безопасности. Обозначение идет как на самом устройстве, так и в инструкции. На этот момент стоит обратить внимание. Также нужно учитывать, что чем выше класс, тем выше стоимость. В вопросах безопасности не стоит экономить.

Устройства 2 класса можно использовать в бытовых постройках. Помимо класса, замки отличаются по способу установки:

  • врезные;
  • накладные.

В металлические двери устанавливают вредные конструкции. Самый популярный вариант – сувальдные замки. Они гарантируют надежную защиту квартиры от несанкционированного проникновения непрошенных гостей, от кражи и порчи имущества. В продаже представлены сувальдные механизмы как российского, так и импортного производства. Российская продукция многих компаний не уступает по качеству европейским аналогам, но радует более низкой ценой.

Также большой популярностью пользуются цилиндровые устройства, которые состоят из штифта, дополненного пружинами. В железные двери чаще врезаются именно такие устройства. Если из строя выйдет личинка в процессе эксплуатации, то всегда можно просто заменить сердцевину. Это обойдется дешевле, чем покупка и установка нового запирающего устройства.

Это тот случай, когда можно сэкономить без ущерба для качества. Выгоднее покупать замки в компаниях, которые занимаются их установкой. Крупные фирмы располагают своими магазинами и складами, где всегда представлен большой выбор механизмов. Они закупаются крупными партиями, поэтому цены ниже, чем в обычной розничной сети.

Чтобы врезка дверного замка прошла быстро, мастер предварительно осмотрит дверное полотно. Если предстоит работа с металлическим полотном, то потребуются специальные инструменты. С ними можно качественно и быстро выполнить работу, не повредив декоративную отделку. Также мастера, которые будут выполнять монтажные работы, помогут с выбором механизма. Они будут ориентироваться на ваши запросы и размер выделенного бюджета. Вы можете заказать замену установленного замка или врезать дополнительное устройство, чтобы повысить общий уровень безопасности.

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