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Разновидности предохранительных газовых клапанов
Вчера, 16:53
При организации газоснабжения в жилом доме или на предприятии необходимо позаботиться о трёх ключевых аспектах системы:
Для обеспечения последнего пункта в цепочку оборудования встраиваются предохранительные клапаны. В отличие от других элементов системы они в обычной ситуации не функционируют. Но если изменяется состояние рабочей или внешней среды, возникает угроза утечки или возгорания, то данный компонент срабатывает и блокирует подачу газа. Это гарантирует безопасность, сохранность имущества и исключает угрозу для здоровья. Поэтому их важно использовать (купить клапаны можно в компании https://systemgaz.ru/ с доставкой по России).
Основные виды предохранительных клапанов.
Несмотря на одну конкретную цель, данное оборудование представлено на рынке разными видами, каждый из которых обеспечивает безопасность различными путями. Это определяется их конструкцией и функционалом. Выделяют такие виды:
Все описанные устройства независимо от назначения могут эксплуатироваться в различных условиях: влажность до 98%, низкие и высокие температуры. Также некоторые модели предусматривают возможность дистанционного управления подачей газа. Монтаж проводится в короткие сроки, но требует присутствие квалифицированных специалистов.