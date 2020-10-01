Разновидности предохранительных газовых клапанов

При организации газоснабжения в жилом доме или на предприятии необходимо позаботиться о трёх ключевых аспектах системы:

беспрерывная стабильная подача;

приемлемые условия рабочей среды (давление и пр.);

безопасность.

Для обеспечения последнего пункта в цепочку оборудования встраиваются предохранительные клапаны. В отличие от других элементов системы они в обычной ситуации не функционируют. Но если изменяется состояние рабочей или внешней среды, возникает угроза утечки или возгорания, то данный компонент срабатывает и блокирует подачу газа. Это гарантирует безопасность, сохранность имущества и исключает угрозу для здоровья. Поэтому их важно использовать (купить клапаны можно в компании https://systemgaz.ru/ с доставкой по России).

Основные виды предохранительных клапанов.

Несмотря на одну конкретную цель, данное оборудование представлено на рынке разными видами, каждый из которых обеспечивает безопасность различными путями. Это определяется их конструкцией и функционалом. Выделяют такие виды:

термозапорные клапаны. Обязательный элемент любой газовой системы: в частных домах, на фабриках и пр. Устанавливаются на любое оборудование и в любых помещениях. Главная задача – блокировка подачи газа в случае возникновения пожара. Внутри клапана встроен специальный замок, удерживаемый пружинным затвором. При возникновении открытого источника огня повышается температура среды. При достижении определённой отметки внутренняя вставка расплавляется, запуская клапан, который закрывает трубу. После срабатывания устройство необходимо заменить;

запорные клапаны. Они представлены на рынке большим разнообразием: отсекатели, с электромагнитным приводом и пр. В зависимости от конструкции они могут срабатывать при снижении или повышении давления (ниже или сверх допустимой отметки), при подаче сигнала на блок управления или прекращении электроснабжения;

сбросные клапаны. В отличие от предыдущих видов это предохранительное оборудование не блокирует подачу, а выводит газ во внешнюю среду при превышении допустимого давления в системе.

Все описанные устройства независимо от назначения могут эксплуатироваться в различных условиях: влажность до 98%, низкие и высокие температуры. Также некоторые модели предусматривают возможность дистанционного управления подачей газа. Монтаж проводится в короткие сроки, но требует присутствие квалифицированных специалистов.