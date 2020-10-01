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Экспромт-Центр

Сегодня, 16:21

Экспромт-ЦентрЭкспромт-Центр

 

Если вы стремитесь сделать мир лучше, или хотя бы развиваться и сделать свою жизнь лучше, центр развития культурно-образовательной деятельности и добровольчества “Экспромт” приглашает стать партнером или участвовать курсах для усовершенствования себя и получения новых знаний в различных сферах и отраслях. Экспромт-Центр предлагает множество интересных и полезных курсов, пройдя обучение на которых вы получите новые знания и сможете развиваться в новых направлениях. Чтобы стать участником какого-то из курсов или партнером программы необходимо зарегистрироваться на сайте и активировать свой личный кабинет, через который вы сможете приобретать необходимые для себя курсы и получать массу полезной информации.

 

Конкурсы и фестивали от “Экспромт”

Если вы стремитесь стать популярным певцом или артистом, наверняка знаете, что популярность не падает с неба, и для этого необходимо очень много трудиться и работать на полную в той сфере, в которой хотите развиваться. Мы предлагаем для юных талантов возможность участвовать в различных фестивалях и конкурсах. На данный момент Центр предлагает участие в таких мероприятиях как:

  • “Творчество Золотой Осени”. Этот турнир пропагандирует развитие творческих способностей участников и активности на свежем воздухе. Для всех возрастных категорий.
  • Международный музыкальный марафон «Голоса Традиций». возраст без ограничений.
  • Детский, всероссийский онлайн конкурс “Детство - счастливая жизни пора”- 3 сезон. Многожанровый конкурс для детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Все предстоящие конкурсы будут проходить в дистанционном формате. Участники получат награды и грамоты за призовые места и сертификаты об участии. Стоит отметить, что в сертификатах информация о дистанционном участии в конкурсах не будет отмечена.

 

Как стать участником мероприятий Экспромт - Центра?

Если вы хотите принять участие в конкурсах или фестивалях от центра “Экспромт”, необходимо в первую очередь зарегистрировать свой аккаунт на портале. Если у вас уже есть аккаунт или вы только что зарегистрировались, необходимо перейти в интересующий вас раздел и выбрать мероприятие в котором хотите принимать участие. На сайте центра указана вся информация о предстоящих мероприятиях, с которой вы сможете ознакомиться и выбрать интересующее вас предложение. Участвуя в турнирах и конкурсах вы сможете получать опыт в той сфере, в которой развиваетесь и получать ценные призы и грамоты за участие!

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