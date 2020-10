Игровой процесс и галерея изображений в слоте Rise of Horus Игровой процесс и галерея изображений в слоте Rise of Horus В море классических игр на египетскую тематику особняком стоит Rise of Horus. С одной стороны, это классический игровой автомат с египетской «темой». Это только издалека. Начните играть в игровые автоматы Казино Император, и вы увидите, что бесплатный слот Rise of Horus - это совершенно уникальная игра о Древнем Египте. Мы всегда считали игры Evoplay Entertainment великолепными, но эта превосходит их все. Последнее предложение студии сияет игровым процессом и эстетикой. Даже звуковое оформление отличное. Evoplay Entertainment на этот раз отлично справились с этой задачей, так что хорошие отзывы не являются сюрпризом.



Если честно, бесплатный игровой автомат Rise of Horus больше похож на видеоигру, чем на игровой автомат. По крайней мере, на первый взгляд. Мы привыкли к тому, что Evoplay Entertainment создает уникальные игры с потрясающей графикой, и эта тоже не отклоняется от этого пути.



Короче говоря, в Rise of Horus есть все навороты современных слотов. Он отлично смотрится и работает, с резными блоками на барабанах, которые немного размыты. Это довольно приятный эффект, который придает ему немного старинный вид. Анимация также безупречна, что делает Rise of Horus одним из самых графически продвинутых слотов, в которые мы играли.



Музыка и звуки Восточная музыка на заднем плане - прекрасное дополнение к зрелищам игры. Честно говоря, это довольно расслабляющий звук. Мы нашли его довольно успокаивающим, и это здорово, поскольку он создает расслабляющую атмосферу, независимо от того, играете ли вы с наличными или без них. Если вы хайроллер, вы предпочтёте насладиться такими успокаивающими звуками или чем-то, что не соответствует лейтмотиву, например тяжелой агрессивной музыкой? Да, мы бы тоже выбрали первое.



Похожие слоты Если вы ищете игровые автоматы на египетскую тематику, вам повезло, ведь в индустрии их полно. Отправляйтесь в свое обычное казино и напишите «Египет» в строке поиска игры. Есть вероятность, что появятся десятки слотов.



Некоторые из крупнейших игровых автоматов на египетскую тематику включают Book of Dead от Play'N Go и Eye of Horus от Reel Time Gaming. Давайте не будем забывать об окончательной игре IGT Egypt - Cleopatra Gold. Буквально у всех провайдеров есть слот на египетскую тему в библиотеке, поэтому вам не составит труда играть в игры, похожие на бесплатный слот Rise of Horus.