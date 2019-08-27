|
Игровой процесс и галерея изображений в слоте Rise of Horus
Вчера, 15:56
В море классических игр на египетскую тематику особняком стоит Rise of Horus. С одной стороны, это классический игровой автомат с египетской «темой». Это только издалека. Начните играть в игровые автоматы Казино Император, и вы увидите, что бесплатный слот Rise of Horus - это совершенно уникальная игра о Древнем Египте. Мы всегда считали игры Evoplay Entertainment великолепными, но эта превосходит их все. Последнее предложение студии сияет игровым процессом и эстетикой. Даже звуковое оформление отличное. Evoplay Entertainment на этот раз отлично справились с этой задачей, так что хорошие отзывы не являются сюрпризом.
Музыка и звуки
Восточная музыка на заднем плане - прекрасное дополнение к зрелищам игры. Честно говоря, это довольно расслабляющий звук. Мы нашли его довольно успокаивающим, и это здорово, поскольку он создает расслабляющую атмосферу, независимо от того, играете ли вы с наличными или без них. Если вы хайроллер, вы предпочтёте насладиться такими успокаивающими звуками или чем-то, что не соответствует лейтмотиву, например тяжелой агрессивной музыкой? Да, мы бы тоже выбрали первое.
Похожие слоты
Если вы ищете игровые автоматы на египетскую тематику, вам повезло, ведь в индустрии их полно. Отправляйтесь в свое обычное казино и напишите «Египет» в строке поиска игры. Есть вероятность, что появятся десятки слотов.