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Что такое синдром отмены наркотических средств?

Вчера, 12:03

лечение наркомании в Москве

Почему самостоятельной борьбе с наркотической зависимостью стоит предпочесть обращение за помощью в специализированный медицинский центр? Одна из причин – обеспечение полной безопасности для пациента. При развитии синдрома резкой отмены наркотиков ухудшается общее самочувствие. Без медикаментозной помощи в этом случае не обойтись. Интенсивность проявления клинической картины зависит от вида наркотических препаратов, продолжительности их употребления.

Абстинентный синдром опасен не только для здоровья, но и для жизни больного, поэтому лечение наркомании в Москве должно проводиться под присмотром квалифицированных врачей. Синдром проявляется следующими признаками:

  • насморк;
  • общее недомогание;
  • повышение потливости;
  • резкая смена настроения;
  • рвота;
  • судорожные припадки;
  • общая слабость;
  • повышение температуры тела.

Похожие симптомы возникают, если проводится лечение алкоголизма в Москве. При длительном употреблении спиртных напитков при резком отказе может развиваться даже «белая горячка». Если в это время не будет оказана медикаментозная поддержка, то может наступить даже летальный исход.

В целях безопасности больного в реабилитационном центре Прозависимость Москва лечение проводится в стационарных условиях. Все пациенты находятся под присмотром врачей. Они подбирают план лечения и реабилитации только после обследования пациента и сдачи анализов. Это исключает осложнения, делает лечение не только эффективным, но и максимально безопасным. В комплексе с медикаментозной терапией проводится психотерапия, индивидуальные и групповые занятия. В последующем оказывается помощь в социализации. Такой подход дает реальные шансы больному начать жизнь с чистого листа после выписки.

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