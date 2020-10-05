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Какие цветы мужчины чаще всего дарят женщинам на 8 марта?

5 октября 2020

Какие цветы мужчины чаще всего дарят женщинам на 8 марта?

 

Женский день становится настоящим пиком продаж в цветочных магазинах. Ведь каждый мужчина старается удивить и порадовать свою представительницу прекрасной половины человечества. Однако не все могут похвастаться навыками флористики. И если одни обращаются за помощью к профессионалам, то другие действуют интуитивно.

Какие цветы чаще всего выбирают

8 марта обычно все еще холодное время года, так как зима не сбавляет свою силу. А потому не весь ассортимент цветов доступен для покупки. И если девушка предпочитает пионы, то найти их в начале весны крайне проблематично и приходится искать замену. Однако и у ранней весны есть свои эксклюзивы.

Чаще всего мужчины дарят на 8 марта:

1. Розы. Круглогодичный и знакомый цветок, который стал "классикой жанра".
2. Тюльпаны. Сезонное растение, пик которого приходится на начало весны.
3. Хризантемы. Считаются возрастным растением и часто преподносится для бабушек и более старших родственников.

Как правильно составить букет

Если мужчина хорошо знает характер своих женщин, то к оформлению подойти будет проще. Достаточно сказать продавцу об особенных чертах, и профессионал подберет нужный набор. Но и так достаточно очевидно, что для сильных, ярких и волевых женщин подойдут сочные букеты с резким ароматом. А для милых, нежных и утонченных особ идеально подойдут пастельные тона с мягким запахом.

Кому и что дарить

8 марта - женский праздник, но и женщины вокруг очень разные. Для возлюбленной девушки классикой на 8 марта является букет тюльпанов в крафтовой обертке (около 7 штук). А для маленьких девочек съедобные букеты или небольшие мягкие игрушки.

Для матерей лучше преподнести классические розы в красивой обертке любого цвета. Бабушкам подойдут хризантемы, которые отличаются хорошей стойкостью и неприхотливостью в уходе.

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