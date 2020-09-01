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Выбор цвета межкомнатных дверей в квартиру: основные принципы и рекомендации

Сегодня, 11:52

Выбор цвета межкомнатных дверей в квартиру: основные принципы и рекомендацииМежкомнатные двери – важная деталь интерьера, и это не ваза или шторы, которые легко поменять. Вот почему важно не ошибиться в выборе их цвета.

Основные принципы выбора цвета

При выборе межкомнатных дверей необходимо учитывать цветовую гамму помещения. Именно отталкиваясь от этого, можно остановиться на:

• Дверях «тон в тон» с цветом стен. В этом случае они будут практически не заметны – хорошее решение для небольших комнат.
• Оттенке на тон темнее или светлее обоев или краски – лучший способ создать гармоничный интерьер.
• Контрастном цвете, что привнесет нотку оригинальности, особенно если такая дверь будет перекликаться с некоторыми элементами отделки (например, плинтусами или декоративными предметами).
• Белом или черном цвете – такой дизайн считается классикой, но именно в этом случае необходимо особо внимательно учесть общий тон интерьера.

Особенно внимательно надо отнестись к выбору цвета, если дверь разграничивает две комнаты с абсолютно разным дизайном.

Если у вас остаются сомнения, можно обратиться к специалисту, хотя, по словам сотрудников фабрики Двери Нева, официальный сайт: https://dverineva.ru/, все больше клиентов самостоятельно делают выбор, в том числе при помощи онлайн-планировщиков.

Популярные оттенки и цветовые сочетания

Интерьер квартиры очень важен для психологического комфорта и хорошего настроения. Обитателей ничего не должно раздражать. Вот почему неизменно популярными оттенками дверей являются:

• нейтральные светлые: бук, клен, ясень, сосна, слоновая кость;
• нейтральные темные: дуб, ольха, вишня, орех.

Подобные оттенки не только будут уместны в любом интерьере, но и помогут создать атмосферу покоя и уюта. А любители современных решений и смелого дизайна могут предпочесть нейтральности оригинальные цвета, от желтого и красного до синего и зеленого.

Если вы не сторонник контраста и яркости, при выборе цвета учитывайте, что классическими вариантами считаются сочетания с напольным покрытием, стенами или мебелью.

Стоит ли обращаться к дизайнеру?

Вы не уверены в своем вкусе и у вас остаются сомнения? Тогда имеет смысл обратиться к дизайнеру, который на месте решит, какое цветовое решение будет самым уместным. Хороший совет могут дать и опытные продавцы-консультанты. У них же можно узнать об актуальных трендах и модных оттенках.

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