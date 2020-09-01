Критического состояния экологии Критического состояния экологии Мировой океан по праву можно назвать главным элементом экосистемы Земли. Его важность для всего живого, в том числе и для человека, невозможно переоценить. Океан и окружающие прибрежные районы составляют две трети поверхности Земли и 97% всей воды на Земле. В настоящее время нет сомнений в том, что эти процессы негативно сказываются на благосостоянии людей. В интернете есть много полезной информации на эту тему. Кроме того, тут можно узнать даже про Вавада. Полезная информация Развитие цивилизации привело к дальнейшему загрязнению океана. Ситуация ухудшилась в середине 20 века в связи с развитием промышленности и разведки нефти. Сегодня существуют разные виды загрязнения: Физический. Отходы, особенно не разлагаемые пластмассы, являются серьезной проблемой для морской экологии. Немало пластиковых отходов сбрасываются на поверхность океана, и эксперты говорят, что 80% этих отходов оказались в океане с суши, и только 23% были утилизированы или отправлены. Отходы наносят вред более чем 280 видам птиц морских и животных и выбрасывают токсичные предметы в воду;

органический. Загрязнение океанов и окружающей среды в целом разными бактериями и разного рода микроорганизмами, а также любыми отходами неизбежно ведет к нарушению баланса в экологии. Остальные типы загрязнения химический тип. Тяжелые металлы и материалы используются в различных отраслях промышленности. Вместе со сточными водами они в большом количестве уходят в море. Ртуть, что накапливается в организмах и пестицидах, особенно опасна. Однако крупные предприятия - не единственные, кто несет ответственность за химическое загрязнение океана - многие вещества попадают в воду и сточные воды, потому что мы постоянно используем синтетические моющие средства.

Масло. Нефть стала первостепенным опасным источником загрязнения воды. Из-за техногенных катастроф именно нефть разливается в воду, но многие нефтепродукты разливаются регулярно. Разливы нефти убивают большое количество морских животных, рыб и птиц, а также нарушают нормальный теплообмен между водным слоем.

термический. Загрязненная вода, сбрасываемая в море электростанциями, повышает температуру жидкости и приводит к сильной гибели животных, которые не могут выжить при таких ужасных температурах. Это разрушает пищевую сеть и приводит к исчезновению многих видов животных и птичек. При этом некоторые типы водорослей начинают очень активно размножаться, что приводит к чрезмерному разрастанию воды.





