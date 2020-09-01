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Критического состояния экологии
Сегодня, 11:58
Мировой океан по праву можно назвать главным элементом экосистемы Земли. Его важность для всего живого, в том числе и для человека, невозможно переоценить. Океан и окружающие прибрежные районы составляют две трети поверхности Земли и 97% всей воды на Земле. В настоящее время нет сомнений в том, что эти процессы негативно сказываются на благосостоянии людей. В интернете есть много полезной информации на эту тему. Кроме того, тут можно узнать даже про Вавада.
Полезная информация
Развитие цивилизации привело к дальнейшему загрязнению океана. Ситуация ухудшилась в середине 20 века в связи с развитием промышленности и разведки нефти. Сегодня существуют разные виды загрязнения:
Остальные типы загрязнения
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