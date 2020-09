Обзор онлайн-казино Pin Up Обзор онлайн-казино Pin Up Если вы желаете утолить свою жажду азарта, вам непременно нужно посетить казино Интернета, поскольку игровые заведения в реальном мире в нашей стране практически не доступны. Чтобы получить максимум удовольствия от игры, нужно выбрать такое казино, которое не будет иметь никаких нареканий со стороны клиентов и обладать отличной репутацией. И это Pin Up казино, которое обязательно принесёт удачу и везение всем своим посетителям. Оно является настолько самостоятельным и независимым, что имеется собственное программное обеспечение, не похожее ни на один подобный продукт других казино. Информация Программное обеспечение - Собственное

Количество игр - 85

Бонусы на первый депозит - 100%

Бонусы на второй депозит - 15%

Акции казино - есть

Флэш версия - есть

Скачиваемая версия - есть

Живой чат - есть Здесь прекрасный интерфейс, выдержанный в благородных синих тонах, на которых отдыхает глаз. Благодаря цветовой гамме и приятному музыкальному сопровождению играть в таком казино легко и приятно. Можно скачать версию казино на свой компьютер, а также воспользоваться версией флеш. При желании можно играть с живыми игроками и живым дилером.



Это игровое заведение существует в азартном бизнесе уже более 15 лет, и за это время отлично себя зарекомендовало. Оно предлагает своим клиентам 85 игр, среди которых любимые всеми карточные игры (различные виды покера, видео-покера и блэк-джека, баккара), всем известная рулетка, которая ничуть не хуже рулеток наземных казино Лас-Вегаса, а также много других игр, которые могут заинтересовать игроков (кено, сик-бо).



Для любителей поиграть в красочные игровые автоматы, здесь можно найти массу слотов самых интересных сюжетов с красивым оформлением и множеством линий, на которые можно сделать ставки. Также можно попробовать силы в 3D слотах – новинках онлайн-казино Pin Up. В них более качественная графика, позволяющая воспринимать изображение трехмерно и более реально, и эта новинка обязательно понравится поклонникам классических слотов. Но прежде чем играть на реальные деньги, можно попробовать сыграть на виртуальные фишки. Благодаря такой возможности каждый игрок сможет досконально изучить правила и стратегии, чтобы при игре с настоящими ставками не попасть впросак и не остаться без копейки в кармане.



В казино Pin Up самая щедрая политика бонусов. Только при первом посещении казино игрок получает 100%-ный бонус на первый депозит, а затем 15% бонус на второй депозит. Если вы достигнете уровня Gold или VIP, то вас ждёт другая бонусная политика, более щедрая и лояльная. Кроме указанных поощрений, есть и другая бонусная поддержка. К примеру, если за месяц вы проиграли 100 долларов и более, но вы сможете получить 100 % от проигранных денег, также можно получить бонус в 10 % от проигранных средств. Понравится вам бонус на день рождения и бонус в день казино, которое наступает 12-го числа каждого месяца.



К казино Pin Up регулярно проводятся турниры, в которых каждый игрок может принять участие и выиграть баснословные деньги. Кроме того, можно принять участи е в лотереях. Право на участие может получить тот игрок, который сделает депозит от 50 долларов в указанный срок. Количество лотерейных билетов для одного игрока не ограничивается – вы можете купить больше билетов и шанс на выигрыш таким образом увеличится.



Оставлять информацию о себе клиенты могут без всякого опасения, что эти данные будут известны кому-либо ещё, ведь казино Pin Up является гарантом безопасности для игроков и дорожит своей репутацией честного и порядочного заведения.



Внести депозит в казино посетители могут при помощи банковских карт или платёжных систем интернета (Webmoney, Яндекс. Деньги, Moneta. ru, LiqPay. com), а также пополнить счёт при помощи смс-сообщения с мобильного телефона.



При возникновении проблем с игрой можно обратиться в службу поддержки, которая для клиентов казино работает круглосуточно. При обращении к администратору все вопросы будут решены очень быстро, а общение с консультантом оставит только благоприятные впечатления. Чтобы связаться со специалистами казино, можно позвонить по телефону, пообщаться в живом чате или написать письмо с просьбами и пожеланиями на электронный