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Как вернуть средства за авиабилеты и получить компенсацию до 600 евро?

Сегодня, 03:36

Если в течение последних 6 лет было такое, что Ваш авиарейс отменили, Вы опоздали на пересадку из-за задержки самолета, или Вам просто не хватило места в салоне воздушного судна из-за овербукинга, то в таких ситуациях можно и нужно вернуть деньги за авиабилет и получить компенсацию за неудобства. Но ситуации, когда авиакомпания не хочет возвращать деньги за авиабилет, – не редкость.

Как же поступить?

Сервис NoFlight.ru предлагает помощь по возврату денег за авиабилеты. Плюс помогает получить компенсацию от авиакомпании до €600 в зависимости от обстоятельств.

Процесс возврата следующий:

  1. Компания NoFlight.ru сама собирает и оформляет все необходимые документы для возврата средств.
  2. Компания сама же отправляет пакет документов и претензию к авиакомпании.
  3. Вы получаете возврат средств + компенсацию, а компания – небольшую комиссию за свои услуги.

Важно! До получения возврата вы ничего не оплачиваете. Комиссия NoFlight.ru взимается исключительно после выплаты со стороны авиакомпании в вашу пользу. Все честно и прозрачно.

Помните: любой пассажир имеет право на возврат средств, если не смог воспользоваться услугами авиакомпании по вине последней. Главное – действовать грамотно и знать о своих правах. Берегите свое время, деньги и нервы. Пользуйтесь услугами NoFlight.ru, получите квалифицированную помощь в возврате денег за авиабилет!

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