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Как вернуть средства за авиабилеты и получить компенсацию до 600 евро?
Сегодня, 03:36
Если в течение последних 6 лет было такое, что Ваш авиарейс отменили, Вы опоздали на пересадку из-за задержки самолета, или Вам просто не хватило места в салоне воздушного судна из-за овербукинга, то в таких ситуациях можно и нужно вернуть деньги за авиабилет и получить компенсацию за неудобства. Но ситуации, когда авиакомпания не хочет возвращать деньги за авиабилет, – не редкость.
Как же поступить?
Сервис NoFlight.ru предлагает помощь по возврату денег за авиабилеты. Плюс помогает получить компенсацию от авиакомпании до €600 в зависимости от обстоятельств.
Процесс возврата следующий:
Важно! До получения возврата вы ничего не оплачиваете. Комиссия NoFlight.ru взимается исключительно после выплаты со стороны авиакомпании в вашу пользу. Все честно и прозрачно.
Помните: любой пассажир имеет право на возврат средств, если не смог воспользоваться услугами авиакомпании по вине последней. Главное – действовать грамотно и знать о своих правах. Берегите свое время, деньги и нервы. Пользуйтесь услугами NoFlight.ru, получите квалифицированную помощь в возврате денег за авиабилет!