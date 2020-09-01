5 полезных автомобильных опций, без которых не обойтись современному водителю Автолюбители, приобретая транспортное средство, как правило, интересуются наличием разных опций в машине. Некоторые системы с развитием технологий стали стандартными, например сигнализация Came Top 432 NA, а часть признается обществом новшествами или роскошью. Одними опциями водители попросту не пользуются, а без других не могут представить современный автомобиль:



Камера заднего вида, которая стала важной частью безопасного движения. В реальных условиях водитель сталкивается с пробками на дорогах, мало вместительной парковкой. Пешеходы и дети выбегают из-за других машин, создавая угрозу жизни и здоровью. Камера заднего вида помогает водителю ориентироваться и не допустить аварий. Также устройство полезно для начинающих водителей. Система динамической стабилизации, которая позволяет предотвратить занос на заснеженных дорогах. Система срабатывает в опасных ситуациях, когда управление автомобилем потеряно. С помощью электронного контроля устойчивости происходит торможение и стабилизации движения. Система является эффективной в обеспечении безопасности, когда водитель ошибся.



Навигационная система и маршрутный компьютер, которыми оснащают многие автомобили. Система незаменимый помощник в дальних поездках или в незнакомом городе. Использование навигации не отвлекает водителя от движения, голосовой помощник подсказывает направление. Кроме того, встроенная навигация передает на экран сведения об уровне топлива, его расходе, пробеге, поэтому обладает преимуществом перед внештатными навигационными системами. Также встроенные навигационные системы показывают пробки и пути их объезда.



Круиз-контроль. Опция полезна в поездках на магистралях. С развитием технологий в автомобилях появилась система круиз-контроля, которая без участия водителя контролирует дистанцию до впереди движущегося автомобиля, а также соблюдает скорость движения. Система может автоматически притормозить или набрать скорость движения. Использование круиз-контроля на дальних расстояниях позволяет отдохнуть водителю.



Бесключевой доступ, который позволяет разблокировать двери машины с помощью одной кнопки на ключе или брелке Scher-Khan Magicar 5 Опция экономит время водителя, не нужно в темноте или мороз возиться с ключом, чтобы попасть в машину. Система удобна и тем, что совмещена со сигнализацией. Одной кнопкой отключается сигнализация, и срабатывает разблокировка двери.





