Как привлечь удачу в играх от Вулкан: советы

Многие игроки считают, что результат игры зависит только от самого казино и немного от везения. Вы точно замечали, что одним людям везет больше, а другим совершенно не везет, и дело здесь не только в самом настроении человека, но и в его вере в себя, фортуну. Как бы там ни было, все же результаты определяются случайным образом, и различные математические вычисления и манипуляции повлиять на результат сильно не могут.

Когда лучше играть?

Слоты в казино Вулкан Платинум можно запускать в любой момент, когда вам этого хочется. Астрологи же советуют ставить крупные деньги именно в среду, причем это относится ко всем знакам зодиака. Этот день сулит удачу, и вероятность выиграть крупные призы — выше.

Применение талисманов на удачу в игре

Многие из игроков с опытом говорят о том, что важно иметь при себе особенную вещь: талисман, амулет. Отдавать предпочтение следует тем, которые связаны с любимым развлечением геймера. Например, это могут быть карты, фишки, монеты и т. д. Также к числу наиболее везучих относят такие варианты:

подковы — является обязательным атрибутом того, кто желает привлечь удачу на свою сторону;

золотые монетки: именно они считаются талисманом игроков, так как привлекают деньги к человеку — необходимо в правую туфлю положить одну монетку и успех обязательно будет вам сопутствовать;

клевер с четырьмя листочками: такой амулет любят ирландцы, он и сейчас в этой стране считается главным талисманом удачи и успеха.

Конечно же, у вас может быть свой уникальный талисман или амулет, который помогает достичь поставленных целей. Например, еще берут с собой на игру: фигурку трехногой лягушки, звезды Давида, божьей коровки, золотой рыбки, парусника и т .д. Есть люди, которые предпочитают применять как талисман определенные масти карт (тройки пик, джокер, туз, бубновые семерки). Во время игр выбранный символ обязательно должен быть с вами, чтобы вы могли его видеть или держать в руках.

Как одеваться, чтобы привлечь удачу?

Есть определенные правила и относительно одежды. Опытные игроки отдают предпочтение красному цвету в одежде. Этот цвет привлекает удачу, успех, поэтому, приступая к игре, подберите одежду красного цвета или с его элементами, оттенками.

Самое главное правило — играть с удовольствием. Не стоит приступать к игре в плохом настроении или в негативном эмоциональном настрое, ведь вероятность выигрыша в этом случае точно будет ниже. Еще нельзя приступать к игре в состоянии алкогольного опьянения или под действием веществ, которые не дают возможности себя контролировать.

Никогда не нужно жаловаться и твердить «мне не везет», так как это прямой путь к неудачам. Не стоит обижать фортуну и говорить, что ее нет, ведь так вы только усугубите ситуацию. Всегда нужно оставаться в хорошем настроении, несмотря на то, какая ситуация с игрой именно в этот момент. Лучше повторять, что вы счастливчик и вам обязательно должно повезти. В любом случае, нужно верить в себя и никогда не терять надежду, и тогда у вас точно все получится.