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Оборудование для автосервиса

18 сентября 2020

Оборудование для автосервисаОборудование для автосервиса

 

Мы рады приветствовать вас на нашем сайте и познакомить вас с нашей компанией ООО «ТехСервисСнаб», которую вы можете найти на сайте www.tss-avto.ru. Компания специализируется на поставке и производстве гаражей, устройств для обслуживания автомобилей и устройств технического осмотра. Имея собственные производственные мощности, мы располагаем необходимым оборудованием для проектирования и изготовления автосервисных устройств, запасных частей, комплектующих и нестандартных изделий, отвечающих требованиям заказчика. Специалисты нашей сервисной службы позаботятся о стандартном недорогом ремонте и ремонте сервисных устройств автомобиля. Ассортимент оборудования включает широкий ассортимент на нашем сайте. Помните, что мы продаем только качественный товар.

О компании

Мы рады приветствовать Вас на сайте компании www.tss-avto.ru - оборудование и автомобили для автосервисов. Надеемся, на нашем сайте вы найдете все необходимое. У нас есть широкий спектр современного оборудования и инструментов для обслуживания и ремонта автомобилей. В последнее время технологии в автомобильной промышленности стремительно развиваются. Это означает, что гаражам и, соответственно, специалистам по ремонту автомобилей необходимо новое и современное оборудование и инструменты.

Полезная информация

Рост автомобильного рынка приводит к увеличению спроса на оборудование для автосервиса. Каждый год открывается новый специализированный автосервис, и важно использовать в своей работе качественное и эффективное оборудование. Узнать все о сервисе грузовых автомобилей и спецтехники - на сайте.Предлагаемые нашей компанией устройства для автосервиса полностью удовлетворяют современные потребности рынка. Ассортимент оборудования и устройств АЗС включает широкий ассортимент позиций. Наша компания предлагает все необходимое для проведения ремонта и обслуживания на высшем уровне. Преимущества работы с нами:

  1. Вы покупаете качественный товар по доступной цене.
  2. Для наших клиентов действует система скидок и бонусов.
  3. Информационная поддержка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
  4. Обслуживание оборудования.

Наша специализация - продажа качественного и надежного оборудования для АЗС лучших мировых производителей. В этом разделе собраны наиболее важные сервисные устройства для машин разного типа и коммерческих автомобилей.

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