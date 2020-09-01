Интимная близость: годы проходят, а все - как впервые!

Охлаждение в интимных отношениях. Эта новость становится безрадостной как для мужа, так и для жены. И хотя для супругов со стажем, как считают сексопатологи, такие перемены вполне закономерны, примириться с ними непросто. Бытовые неурядицы, спешка, да мало ли какие обстоятельства мешают наслаждаться близостью, как раньше … И супруги начинают понимать, что нужно что-то делать. Что именно?

С чего же начать?

Прежде чем попытаться дать ответ на этот вопрос, давайте выясним, когда критические периоды в сексуальных отношениях наступают чаще всего. Как правило, вначале становится испытанием первый год после рождения ребенка. Супругам как бы не до ласк и объятий. Следующий критический период наступает тогда, когда дети превращаются в подростков, закономерно требуя к себе повышенного внимания. К этому моменту многие женщины уже убеждены (как им кажется, очень искренне!), что сексуальные эксперименты - дело несерьезное, а потому они выше таких забав.



Между тем, женская сексуальность расцветает как раз после сорока лет, опыт ведь важен во всем, в интимной сфере - в том числе. Существенную роль также играет разница между женскими и мужскими биоритмами. Период мужской гиперсексуальности, который приходится на возраст от 17 до 24 лет, остается в прошлом. Поэтому сексопатологи считают не случайной наблюдающуюся в последнее время тенденцию, которая удивляет, однако год от года становится все более типичной. Современные женщины выбирают себе в мужья мужчин, как минимум, на десять лет младше. С природой, как говорится, не поспоришь.



И все же это - крайности. А обычной семье приходится как-то решать свои проблемы. Необходимо придать отношениям оттенок новизны, и с этим ничего не поделать. Например зайти в интернет секс шопы москва и попробовать что-то купить из игрушек.



Хорошо, если муж в состоянии проявить фантазию и изобретательность, но такое встречается, в общем-то, нечасто. В большинстве же случаев спасением семьи приходится заниматься женщине. Вот ту-то и встает сакраментальный вопрос: «Как это сделать?».

Обратимся к мнению специалистов

Они утверждают, что принципиально следующее правило. Реабилитация сексуальных отношений возможна лишь в том случае, когда этого желают оба.



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Далее. Приглушите в спальне освещение и включите приятную музыку. Глядя на супруга, для которого Вы, к сожалению, перестали быть загадкой, медленно раздевайтесь. Этот несложный прием вполне может спровоцировать страсть. Но не спешите снимать эротическое белье, создавая интригу.



Школа возбуждения мужа продолжается. Сексопатологи советуют больше времени уделять прелюдии. Как можно дольше не прикасайтесь к интимным частям тела партнера, а вот массировать область вокруг очень даже можно. Даже - нужно!



И - долой консерватизм! Занимайтесь сексом в непривычном месте. Еще один совет: не забывайте о продукции секс шоп и об ароматических маслах. Вовсе не лишне обсудить со второй половиной свои сексуальные фантазии. Эротические мечты очень даже способны возбуждать! Каких-либо очень конкретных, обязательных советов быть не может, кому-то понравится задействовать в постели фаллоимитатор, а кому-то страпон. Каждая пара индивидуальна в своем «сексуальном творчестве». Успехов!