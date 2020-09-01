Теплый пол в ванной комнате

Для кого-то теплый пол Теплолюкс в санитарной комнате является чрезмерной роскошью, а для кого-то – реальным удобством. Многие, решившиеся на ремонт в ванной комнате спрашивают себя: имеет ли смысл устанавливать в ней обогревающие полы? Добрая половина считает, что стоит. Это те счастливчики, кто уже оценил уют и удобство использования новых технологий.

Но остаются и те, кто еще опасается, что теплому электрическому полу требуется не маленькое количество электроэнергии, да и наличие во «влажной» комнате электрического кабеля может привести к удару током. По правде говоря, эти опасения не имеют под собой основания.

Теплый пол удовольствие не из дешевых. Но, получаемый в результате комфорт оправдывает все понесенные расходы. Если сравнивать их с затратами, требующиеся для поддержания оптимального микроклимата, то они довольно незначительны - так что теплый пол Теплолюкс купить - разумное решение со всех сторон.

К примеру, круглосуточная работающая система напольного обогрева в ванной в течение месяца, затратит в среднем порядка 60 – 90 кВт/час. Если учесть, что мощность нагревательного элемента примерно равна 150 Вт/м.кв, стоимость ежемесячного потребления электричества, затрачиваемого на обогрев стандартной ванной комнаты в помещении в однотарифным счетчиком, обойдется порядка 250 руб.

Не слишком дешево, но здоровье и физический комфорт, стоят много раз дороже. В помещении, где стоят многотарифные счетчики учета электроэнергии, потребление электричества на нагревание пола будет в несколько раз меньше, тем более что ночью стоимость электроэнергии ниже. В целях экономии можно использовать программируемый терморегулятор, который способен контролировать всю систему теплого пола.

Как хорошо, выходя из ванной или душа, ступить на теплый пол. В такой санитарной комнате отсутствует сквозняк, брызги и капли воды быстро испаряются. За счет повышенной температуры влажность воздуха становиться меньше, поэтому плесень не появляется на теплом полу. Микроклимат, в котором отсутствуют сырость и грибки, оказывает благотворное влияние на общее состояние дыхательной системы человека.