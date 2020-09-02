Слоты Рулетка на сайте казино Вулкан 777

На сайте казино Вулкан https://vullkansloty.com/ более 1500 слотов. Самые популярные – барабанные аппараты, в которых размер выигрыша определяется качеством комбинации из игровых символов. Принцип игры на них сводится к везению, хотя минимальный процент отдачи за определенное количество кругов и закладывается производителем. Об аппаратах, на которых можно выиграть благодаря умению считать и наблюдать, вспоминают редко, но именно они по статистике дают не только самые крупные, но и стабильные доходы. В первую очередь к таким симуляторам надо отнести рулетку. На сайте Вулкан 777 можно играть во все варианты этой классической азартной забавы.

Виды рулеточных столов и правила

На странице со слотами Рулетки более 30 вариантов игры. Принцип этих симуляторов отличается несущественно, но некоторые особенности есть. В первую очередь пользователю нужно определиться, на каком из аппаратов он будет играть:

американская – симулятор, у которого два зеленых поля на колесе, эта версия считается самой жадной, так как на казино играют и Зеро и Дабл Зеро;

европейская – вариант с одним зеленым полем, коэффициент отдачи пользователю максимальный;

французская – вариант европейских правил с особыми полями для ставок.

Второй и третий вариант имеют одинаковый процент отдачи, но у французской версии перечень ставок значительно больше.

Игроку, который привык выбирать между черным и красным или четным и нечетным, нет разницы, какой их этих двух автоматов предпочесть, но тем, кто считает ходы и прописывает формулы, французский слот будет интереснее. Он позволяет сделать ставку не только на все классические варианты ставок – внешние и внутренние поля, но и применить визуальные приемы анализа. Пользователь может смотреть, какой из секторов круга выбирает шарик, и ставить на противоположный – на соседние числа. Диапазон такого соседства можно выбрать самостоятельно.

Секреты успешной игры в рулетку

Только в рулетке генератор случайных чисел можно заставить работать на себя. Игрок не может знать, какой сектор на колесе выберет шарик, но он понимает, что ни одна последовательность не может продолжаться бесконечно. Если аппарат 5 раз подряд выбирал малые числа, появляется максимальный шанс увидеть крупное. Повышая постепенно ставку, игрок покрывает предыдущие убытки и выходит на прибыль.

Чтобы точно рассчитать шансы и увидеть, какие номера стали слишком горячими, нужно вести собственную статистику – отмечать на бумаге череду выпадений. Встроенной истории, в которой всего 10-20 номеров, будет недостаточно для уверенного выхода на доход. В зале с живыми дилерами можно даже пропускать спины, чтобы вступить в игру в максимально удобный период. Минус только в необходимости платить. Играть на виртуальные кредиты можно только на однопользовательских симуляторах.