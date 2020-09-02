Клубнички в бесплатной версии

Один из самых востребованных увлекательных аппаратов из представителей аппаратов старой школы – несомненно, Клубники. играть бесплатно клубнички стало доступно на просторах развлекательного клуба Спин Сити.

Много спелых ягод и фруктов встречают своих пользователей круглосуточно, без перерыва и выходных.

Главным персонажем выступает манящая клубника. Именно благодаря ей вы сможете заполучить больше виртуальных кредитов.

Рассмотрим детальнее все тонкости игры Фруктовый Коктейль.

Демонстрационный режим запуска игры

Особенностью слота выступают частые выигрыши. Коэффициент выплат характеризуется высокими размерами. Конечно, в режиме без вложений этот фактор не имеет значения, так как виртуальные кредиты вывести нельзя. У бесплатной игры есть множество плюсов:

отсутствует риск потерять личные сбережения;

есть вариант изучить детально правила;

можно отработать несколько алгоритмов действий;

просто весело провести время.

Клубничка в режиме демо не имеет ограничений на количество запусков. Как только у вас закончатся кредиты, просто перезапустите игру и продолжайте дальше.

Обзор видеослота Fruit Cocktail

В распоряжении игроков пять барабанов и девять линий для сбора комбинаций. Мигающие зеленые кнопки служат для установки параметров игры. Если делать ставки по всем линиям, сможете быстрее победить и заполучить солидную сумму выигрыша.

Широкий диапазон ставок варьируется от 1 монеты до 4500 кредитов. В характеристиках заложена установка максимальной ставки по линиям.

Разработчики не забыли об автоматическом варианте запуска барабанов. Играть в увлекательный слот в абсолютном комфорте, без отвлечения от основного вида деятельности.

Символическое наполнение автомата Фруктовый Коктейль

Все изображения, которые будут мелькать на экране, идеально дополняют общую тематику и радуют глаз своим исполнением. Здесь вы повстречаете:

лимоны;

арбузы;

абрикосы;

яблоки;

вишни;

сливы.

Самым выгодным символом является логотип игры. Специальные изображения помогают собрать быстрее прибыльные комбинации или выводят в дополнительный раунд.

Вайлдом выступает вкусный фруктовый коктейль. Появиться может на всех барабанах и значительно увеличивает сумму выигрыша.

Клубничка – это Скаттер. Именно она активирует призовой раунд. От количества клубничек зависит количество раундов.

Бонусные дополнения для разнообразия игры

Разработчики слота продумали все до мелочей. Чтобы основной процесс вам не наскучил, испытайте удачу в бонус-туре. Правила необычайно просты и понятны, даже новичкам.

Если и этого будет мало, сразитесь с виртуальным дилером за удвоение выигрыша. Шансы на победу 50 на 50. Верьте в свою интуицию, и победа будет обеспечена.