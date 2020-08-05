Оффшор в Гонконге

Безусловно, в наше современное время существует огромное количество людей, которых интересует оффшор в Гонконге. В этой статье мы поговорим с вами о том, что такое оффшоры и какими преимуществами наделен Гонконг. Также, в этой статье мы с вами поговорим о том, что необходимо для того, чтобы вести бизнес на этой территории. Если вам хочется узнать ещё больше увлекательной и интересной информации, которая связана с этой темой, то мы советуем вам посетить интернет и найти здесь сайты, которые направлены на данную тематику. Также, сегодня мы с вами поговорим о Гонконге в целом и почему именно здесь все большее количество людей начинают открывать свои предприятия и компании. Давайте для начала поговорим о том, что такое оффшор. Итак, офшор – это страна либо территория, которая предоставляет иностранным компаниям особые условия для бизнеса. Чаще всего к таким особенностям можно отнести малые налоги или вовсе их отсутствие, простые правила отчётности, возможность скрыть настоящих владельцев. На сегодняшний день офшорных зон в мире насчитывается около пятидесяти.

Почему именно Гонконг?

Многих людей интересует оффшор в Гонконге. Давайте поговорим о том, почему все большее количество людей начинают выбирать именно эту территорию. Первое, и пожалуй самое важное – Гонконг имеет очень хорошую репутацию, престижную юрисдикцию, а также в среде бизнеса не вызывает ассоциации, которые связаны с отмыванием денег. Также, огромным преимуществом Гонконга является то, что он наделён политической стабильностью. Именно до 2047 года ничего измениться не может. В Гонконге нет валютного контроля, а также именно Гонконг не является участником конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. Конечно, следует отметить и тот факт, что в оффшор в Гонконге идеально подойдет людям, которые занимаются банковским делом или же недвижимостью. Также, этот офшор идеально подойдёт людям, которые закупают товары в Китае, перепродают в Европе. С помощью оффшора в Гонконге вы сможете значительно сократить налоги.

Ещё больше пользы

В интернете у вас будет потрясающая возможность обнаружить информацию, которая поможет вам осознать, что оффшор в Гонконге – это то, что поможет вам и вашему бизнесу. Конечно, стоит отметить тот факт, что в интернете вы также сможете найти информацию о том, какие документы необходимы для приобретения оффшора. Помните о том, что именно с помощью оффшора в Гонконге вы сможете экономить свои сбережения. У вас появится превосходная возможность ввести бизнес с умом.