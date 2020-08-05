Грузоподъемное оборудование

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Подъемно-транспортное оборудование от производителя

Гидравлическое подъемное оборудование может значительно повысить эффективность работы за счет транспортировки материалов и других производственных процессов. Мы создаем разные типы подъемного оборудования для всех проектов:

Подъемный стол: специальная платформа для разгрузки / погрузки автомобилей или перемещения тяжелых грузов на производстве. Подъемник представляет собой особую версию подъемного механизма. Платформу такого подъемника можно поднять на высоту до 10 метров. Двух ножничный подъемник: дешевая альтернатива грузовому лифту для перевозки грузов между этажами здания. Подъемник для шин: режущая конструкция, которая поднимает автомобиль для обслуживания или ремонта. Подъемная платформа: специальная версия ножничного подъемника для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов. Малопрофильный подъемник - площадка для подъема ножниц электрическим устройством наружу. Такая конструкция позволяет устанавливать и эксплуатировать оборудование без приямка.

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