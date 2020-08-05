Описание игрового автомата Pink Elephants от Вулкан Платинум

Креативный игровой автомат Pink Elephants – это настоящий шедевр от всемирно известного разработчика софта в онлайн казино https://klub.play-vulkan-platinum.online/gamehall. Розовые слоники готовы встретить в гостях каждого человека, поскольку они дружелюбные и веселые. Время, проведенное в их компании, запомнится острыми ощущениями и положительными эмоциями. Помимо этого, слоны покажут, где скрываются несметные богатства, которые станут вашими.





Символы аппарата Pink Elephants от клуба Вулкан Платинум

Символы слота красочные и тщательно прорисованные. На барабанах будут появляться слоники розового цвета, сурикаты, карточные номиналы, оформленные в соответствующем дизайне. В случае выпадения призовой комбинации геймер получит вознаграждение, размер которого прописан в прикрепленной табличке выплат.



Символом вайлд стало изображение буквы W. Пиктограмма подменит собой любой другой знак на линиях, чтобы геймер чаще получал награды за свои старания. Самостоятельные комбинации дикий символ не составляет.



Роль скаттера играет изображение с орехом в скорлупе. Если собрать на экране от трех таких картинок, можно получить серию фри-спинов. Вторым скаттером является пиктограмма со светящимся орешком. Она будет появляться на всех барабанах, продлевая серию бесплатных вращений барабанов.





Бонусные опции слота Розовые слоны в казино Вулкан Платинум

Бонусная функция аппарата запустится после активации фри-спинов. В ходе бесплатных прокрутов на экране могут появляться сияющие сферы, переходящие в специальный отсек. Он находится по левую сторону от катушек.



Когда отсек полностью заполнится сферами, символы станут слонами и сохранят свой облик до завершения фри-спинов. Приятным бонусом будет дополнительный бесплатный прокрут. При выпадении на экране новых скаттеров геймер получит еще несколько вращений на деньги виртуального казино.



Проведите время в компании розовых слоников, которые обязательно подарят геймерам крупные награды. С ними время летит незаметно, поскольку они поднимают настроение. Запускайте барабаны слота прямо сейчас, чтобы отвлечься от серых будних дней!