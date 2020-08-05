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Описание игрового автомата Pink Elephants от Вулкан Платинум
Вчера, 12:47
Креативный игровой автомат Pink Elephants – это настоящий шедевр от всемирно известного разработчика софта в онлайн казино https://klub.play-vulkan-platinum.online/gamehall. Розовые слоники готовы встретить в гостях каждого человека, поскольку они дружелюбные и веселые. Время, проведенное в их компании, запомнится острыми ощущениями и положительными эмоциями. Помимо этого, слоны покажут, где скрываются несметные богатства, которые станут вашими.
Символы аппарата Pink Elephants от клуба Вулкан Платинум
Символы слота красочные и тщательно прорисованные. На барабанах будут появляться слоники розового цвета, сурикаты, карточные номиналы, оформленные в соответствующем дизайне. В случае выпадения призовой комбинации геймер получит вознаграждение, размер которого прописан в прикрепленной табличке выплат.
Бонусные опции слота Розовые слоны в казино Вулкан Платинум
Бонусная функция аппарата запустится после активации фри-спинов. В ходе бесплатных прокрутов на экране могут появляться сияющие сферы, переходящие в специальный отсек. Он находится по левую сторону от катушек.