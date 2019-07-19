Играем онлайн в казино Пин Ап

Вы хотите отдохнуть от суеты большого города и повседневной рабочей рутины? Тогда самое время погрузиться в мир азарта и виртуальных приключений в казино Пин Ап. Игровой автомат Crazy Monkey предлагает провести время в компании сумасшедшей обезьянки, которая не только поднимет настроение, но и подарит крупные вознаграждения за удачные шаги.

Символика слота в казино Пин Ап

Оформление аппарата красочное и яркое. Запустив его, игрок оказывает в самом сердце джунглей. Густые заросли скрывают дорогу к несметным сокровищам. Добраться до них поможет задорная обезьянка, если пользователь сможет завоевать ее доверие.



Символы слота тщательно прорисованы. Они соответствуют выбранной производителем тематике. На барабанах аппарата будут появляться сочные ананасы, грозные львы, разноцветные бабочки, ядовитые змеи. Каждая пиктограмма приносит вознаграждения, сформировав выигрышное сочетание по общим правилам. С коэффициентом призов можно ознакомиться, просмотрев таблицу выплат. Роль дикого символа играет изображение африканской маски. Знак подменит собой прочие картинки на линиях, чтобы геймер чаще получал награды. Если собрать на экране пять таких пиктограмм, можно получить самую крупную награду.





Бонусные опции слота от казино Пин Ап

Бонусный символ аппарата – это картинка с обезьянкой. Появившись на экране в количестве от трех штук, пиктограмма запустит дополнительный раунд. На отдельном окошке откроется поляна, в центре которой с неба свисает три веревки. Нужно дергать за них в случайном порядке, чтобы получать бананы. Но если на голову обезьянки упадет кирпич или наковальня, геймер вернется в стандартный игровой режим.



Если играть по крупной ставке, можно защититься от удара с помощью каски. Игрок, который не совершит ни единой ошибки, дергая за канаты, перенесется в супер-игру. Здесь на экране появятся таблички с вопросительным знаком и надписью Find a Prize. Правильный выбор сулит крупное вознаграждение.



Можно удвоить количество кредитов, которые вы получили за спин. Для этого выберите риск-игру с помощью специальной кнопки. Если геймер выбирает карту, номинал которой старше, чем у дилера, количество монет приумножится в два раза. Если совершить ошибку, выигранные за спин деньги сгорят.



Проведите время в компании веселой и заводной обезьянки, чтобы не скучать очередным вечером. Она поднимет настроение каждому геймеру, показав, где скрываются сокровища в ее царстве!