Брекеты после 40

В прошлом сапфировые брекеты были зарезервированы только для детей, сегодня они успешно используются у взрослых. - Нет никаких возрастных ограничений для ортодонтических процедур, - подчеркивает д-р Ивона Гнах-Олейничак из клиники стоматологического спа-салона Unident Union в Вроцлаве и добавляет, что предстоит еще многое сделать для поколений пациентов, которые не проходили надлежащее ортодонтическое лечение в детстве, среди других причин что тогда не было таких простых и эффективных методов исправления улыбки. Но сейчас они есть и стоит наверстать упущенное.





Аппарат предотвращает разрушение зубов

Аппарат лечит кариес, поскольку это может привести к неправильному расположению зубов и их чрезмерному скоплению. Труднее удалить остатки пищи из неправильно расположенных зубов, и это питательная среда для бактерий. - Расширение зубных дуг и правильное расположение зубов облегчают их чистку, поэтому, возможно, косвенно, но это все-таки способ борьбы с кариесом, - подчеркивает эксперт.





Защита от быстрого износа зубов.

Неправильный прикус, связанный с уменьшенной окклюзией, обычно приводит к более быстрому износу зубов. Это не только эстетическая проблема, связанная с тем, что ваши зубы превращаются в очень короткие пни. На тертой эмали виден чувствительный дентин, поэтому владельцы изогнутого укуса страдают от повышенной чувствительности и шипения от боли при контакте с горячей, холодной или кислой пищей. Может ли быть еще более неприятным? Да. - Под воздействием перегрузки образуются трещины эмали, клиновидные полости, чаще всего на границе десны, которая заполняет, как кариозные полости, - говорит стоматолог из Вроцлава.





Нет больше бруксизма

Плохая работа височно-нижнечелюстных суставов и сопровождающее их растирание очень часто являются следствием нарушений прикуса. Если вы слышите треск суставов, головные боли, боли в шее и спине неизвестного происхождения, проверьте, если вы бруксист. Бруксизм или обычное скрежетание зубами могут иметь различные причины (стресс, дефицит минералов, паразиты), но в большинстве случаев он сопровождается нарушением прикуса. - Часто после многих посещений разных специалистов ко мне приходят так называемые «мигрени». Когда я объясняю им, что головные боли, скорее всего, являются следствием неправильного прикуса, они сначала не хотят верить, но когда они решают надеть брекеты, они соглашаются, что я прав, сообщает доктор Гнач-Олейничак. И она добавляет, что симптомы бруксизма необратимы.





Аппарат борется с периодонтитом.

Оказывается, даже так называемые периодонтит во многих случаях является результатом отказа от ортодонтического лечения. - Пациенты убеждены, что они страдают от заболевания, которое, по их мнению, является «наследственным», с которым ничего не поделаешь. Они даже готовы удалить свои зубы. Между тем, контролируя воспаление, нужно разобраться с причиной проблем, то есть поставить зубы в правильные положения, - объясняет стоматолог, специализирующийся на ортодонтии взрослых. Почему зубы могут колебаться при неправильном прикусе? - Потому что они нестабильны при укусе и теряют десневую привязанность, - говорит доктор Гнач-Олейничак. По ее мнению, такая комбинированная периоортодонтическая терапия будет способствовать постоянному улучшению состояния пародонта.





Ортодонтия в любом возрасте.

Для ортодонтического лечения нет возрастных ограничений. Врачи, однако, наблюдают некоторое сопротивление среди пациентов, которые думают, что ношение камеры - эстетическая прихоть. - Именно поэтому образование так важно, показывая, что благодаря нескольким месяцам с шинами на зубах можно вылечиться от склонности к кариесу, стабилизировать рыхлые зубы, избавиться от бруксизма или гиперчувствительности, - подчеркивает эксперт. Современные ортодонтические техники в сочетании с самолигирующимися брекетами быстро расширяют арки, благодаря чему зубы позиционируются в триадах, а прикус стабилизируется. Лечение занимает в среднем 10-18 месяцев. После снятия рельсов, однако, вы должны носить так называемые фиксаторы, то есть специальные скобы, приклеенные к задней стенке резцов. Так что дефект не повторяется. Это небольшая неприятность, учитывая тот факт, что