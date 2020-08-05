3 мифа о Дэу Нэксия

Во время своего первого появления Дэу Нексия составила здоровую конкуренцию многим автомобилям. Дэу была недорогой, имела электростеклопакет, кондиционер, большой багажник. Ее полюбили как таксисты, так и обычные граждане. Из-за того, что такой автомобиль побывал в руках у многих, сформировался ряд мифов, о которых и пойдет дальше речь.

Дэу Нексия просторнее Опель Кадетт

Два данных автомобиля очень похожи, но Дэу немного длиннее. Однако эта длина учитывается в данном случае вместе со всеми обвесами. Измерять же длину автомобиля нужно только на основании колёсной базы. Что касается колёсной базы, то она у Дэу Нексия и Опель Кадетт одинаковая и составляет 2 520 мм. Как видно, Дэу никак не больше Опеля. Нексию можно даже считать немного тесноватой.

Нэксия была подвержена последнему рестайлингу концерном GM

В 1994 году Нэксия была обновлена и получила более закругленные формы, чем немного отошла от дизайна Опель Кадетт. В 2008 году изменения в автомобиль внесла компания UZ-Daewoo. Были изменены фары с фонарями, а также передний бампер. В результате получилась средняя часть 1984 года, а перед автомобиля современный. Также в 2008 году специалисты поработали и над салоном. Ходят слухи, что в обновлении автомобиля участвовал GM. Однако это миф, так как в те года данной компании уже был не интересен автомобиль на базе старого Опеля.

Это примитивный автомобиль

Данный автомобиль мог конкурировать разве что с машинами 80-х годов. Передний привод, двигатель расположен поперечно, передняя подвеска Макферсон, сзади полузависимая балка, глушитель Нексия, спереди дисковые тормоза, а сзади барабанные. Рулевая рейка. Нэксия была похожа не только на Кадетт, но и на многие европейские аналоги, даже советский Спутник. Что касается линейки моторов, то у Кадетт даже из было больше. От 1,2 до 2 л. В Нэксии же во всех автомобилях и комплектациях были установлены полуторалитровые двигатели, выдающие 75 л.с. Расположение распределительного вала верхнее, трамблёр классический. Мотор восьмиклапанный. Данный агрегат называли опелевским. Через некоторое время была внедрена двухваловая головка с шестнадцатью клапанами. Мощность мотора возросла до 85 л.с. Кроме двигателя изменениям подверглись система зажигания, охлаждения и питания. Однако несмотря на свою маломощность, автомобиль оснащался электропакетом, гидроусилителем и кондиционером.