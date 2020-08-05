Как выбрать хорошего специалиста-отделочника по ремонту жилья

Любой ремонт начинается с создания проекта. Даже если речь идет о простой смене обоев, хозяева квартиры уже заранее знают, какого цвета будут стены и какой дизайн помещения они хотят получить в итоге. Но, по сути, они представляют только результат, который хотят получить, ведь отделка помещение ремонт в котором ведет хороший специалист, делается быстро.

А вот о способах его достижения знают мало. И это понятно: не являясь специалистом в каком-либо деле, трудно разбираться в нем. Нужно обратиться к тем, для кого основная работа - строительство, дизайн помещений и ремонт. Далеко не всегда имеются финансовые средства, чтобы нанять опытного дизайнера, который создаст интерьер мечты и подскажет, какие материалы для этого использовать. Но это и не нужно.

Существуют такие профессионалы-отделочники, которые в силу своего опыта прекрасно разбираются в дизайне. Достаточно только описать примерную картину, а специалист подскажет, какие материалы лучше всего применить. Он также может подсказать, какие элементы можно добавить или заменить. И самое важное, что все это будет абсолютно бесплатно. Как и любой профессионал, он желает сделать свою работу на «отлично», а потому и дает бесплатные советы.

Хороший специалист, для которого работа (строительство и ремонт) является любимым делом, сначала осмотрит помещение. При этом он не только произведет необходимые замеры, но и сделает чертеж. Он обязательно оценит состояние стен, пола и потолка помещения. Возможно, выбранный хозяевами вариант отделки будет неуместен в условиях данного помещения. В этом случае специалист предложит альтернативу.

Еще одним важным отличием хорошего специалиста-отделочника является его умение подбирать такие материалы для бытового ремонта, которые будут по стоимости приемлемыми для клиента. Не секрет, что даже с минимальными затратами можно сделать хороший ремонт. Для этого достаточно только правильно подобрать материалы и их сочетание. Например, если потолок имеет большое количество перепадов и неровностей, то, возможно, что дешевле будет установить натяжную конструкцию, чем производить выравнивание.

Хороший профессионал перед тем, как начать бытовой ремонт, учтет специфику использования помещения. К примеру, если гостиная будет применяться и в качестве столовой, то ламинат, боящийся воды, будет в ней неуместен. Возможно, лучшим решением станет линолеум или наливной пол. Если в семье есть маленькие дети, то стоит выбрать моющиеся и устойчивые к механическим повреждениям, материалы. Но при этом они должны быть максимально экологичными.

Среди тех, кто оказывает услуги по бытовому ремонту, есть такие компании или бригады рабочих, которые любят и знают свое дело. Определить этих специалистов не трудно. При первой встрече или телефонном звонке нужно задать несколько вопросов, касающихся ремонта. Если вам охотно отвечают на них и даже предлагают альтернативы, значит именно эти специалисты и нужны. А если сразу называют стоимость ремонта и не отвечают на вопросы, то с такими «отделочниками» не стоит связываться. Немало важно обратить внимание и на стоимость услуг. Она не должна быть слишком высокой, но и дешевые ремонтные работы должны насторожить.

Начинать ремонт всегда сложно и даже страшно. И только помощь профессионала вселит в хозяев уверенность в том, что они получат тот ремонт, который планировали. А, возможно, и лучше.