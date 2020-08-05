Азартные слоты в онлайн казино

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Если вы хотите погрузиться в мир египетской атмосферы, вам стоит перейти по ссылке https://sloti-azart.com/riches-of-cleopatra/. Великий и загадочный Египет - излюбленная тема производителей игровых автоматов. Каждый разработчик считает необходимым посвятить одну из своих игр Египту и древним императорам. Затем компания «Playson» создала «riches-of-cleopatra», где он приглашает каждого пользователя отправиться в горячую точку, за которую его когда-то вела очаровательная, могущественная и решительная Клеопатра. Игроку предстоит не только окунуться в атмосферу египетской жизни, но и попытаться найти сокровище, которое, по легенде, император спрятал в одной из пирамид.

Описание автомата

Действие игры происходит в пирамиде, на стенах которой изображены древние рисунки и символы. Фотографии фараонов и их помощников, а также черты лица древнеегипетского народа характеризуют тематику аркады. Кроме того, колонны, сфинксы и другие египетские символы соответствуют теме игры, а это означает, что они четко выражают только один стиль. Музыка, соответствующая атмосфере Аркады, идеально подходит для игры и позволяет игроку постоянно вспоминать следующую историю. К плюсам автомата можно отнести:

Хорошие выплаты.

Простые правила игры.

Красивый внешний вид.

Интересную тематику.

Описание машинного интерфейса

Во-первых, участник должен открыть вкладку «Оплата», которая содержит зарплату, описывает основные правила игры и подробную информацию о навыках каждого игрока в игре. Затем вы можете приступить к генерации необходимых данных для игры. Для начала участник должен выбрать наилучшее количество активных линий с помощью элементов управления + и вкладки линии. Всего в автомате 20 игровых линий, и только когда задействованы все, у игрока гораздо больше шансов быстро создать выигрышные комбинации. Затем пользователь должен установить требуемые размеры ставок с помощью специальных функций. Самая высокая ставка составляет 500 монет, и вы можете сделать ее, нажав кнопку «макс бет». Когда игрок участвует в выборе лучшей ставки, он должен помнить, что чем выше, тем выше итоговая выплата комбинации.

Описание игры

После всех этих действий игрок может начать вращать барабан одной из двух кнопок. Таким образом, клавиша SPIN позволяет выполнять важные действия в игре. Пользователь также может играть в автоматическом режиме, активировав действие. Следует отметить, что все индикаторы игры, определенные участником, отображаются в определенных областях панели управления, которые позволяют вам контролировать игру и состояние вашей учетной записи.