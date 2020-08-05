Трабант 601: Картонный мусор или символ свободы?

9 ноября 1989 года после 28 лет верной службы пала Берлинская стена. Жители города разрушают его по частям на фоне сюиты Баха в исполнении русского виолончелиста Мстислава Ростроповича. Запоминающаяся картина навсегда останется в сознании людей всего мира. Вскоре после этого жители Западной Германии сделали сенсационное открытие. Улицы Берлина забиты маленькими и странно выглядящими автомобилями восточных немцев, приехавших посмотреть на свободный мир. В этот день Трабант становится символом свободы.

В конце 1950-х годов режим столкнулся с проблемой: предложить жителям ГДР дешевое решение для личной мобильности. Это должно было создать нечто среднее между мотоциклом и автомобилем - четырехместный микроавтобус и багажник, который должно быть легко ремонтировать и обслуживать.

Первый Trabant - P50 - появился на свет в 1959 году. Благодаря переднему приводу, поперечно расположенному двигателю и независимой подвеске автомобиль был на грани современности. В 1964 году P50 был заменен P601, который до сих пор остается самой популярной моделью бренда, получившей прозвище Trabi.

Абсолютно все в Трабанте предназначено для одной цели - низкой стоимости. Наружные панели корпуса сделаны из композитного материала, в который входит шерсть, хлопок, а иногда даже бумага, склеенная и спрессованная смолой. Все это отвечало требованиям экономичности производственного процесса, а также серьезному дефициту стали. Что касается безопасности салона - такого почти не было. Материал был хрупким, как стекло, и его почти невозможно было переработать. В результате в 1990-х годах ученые начали использовать специальные бактерии для разрушения отсеков старого Trabi.

Под капотом мы находим небольшой двухтактный двигатель, который также был особенно экономичным - для своих производителей. Trabant известен своим не очень низким расходом топлива, синим дымом, который неизменно движется позади машины, и почти скандальным дребезжащим звуком всегда жирного глушителя.

Качество изготовления? Здесь нам даже не нужно комментировать. Видео с завода Трабант говорит само за себя. Толкание, точная «примерка» и удары молотком обозначают экспертные процедуры на заводе.

Несмотря на свои впечатляющие недостатки, Trabant стал огромным успехом для автомобильной промышленности Восточной Германии. Было продано около 3 миллионов таких автомобилей (седан и универсал), что примерно вдвое больше, чем продано Mini! Конечно, у клиентов Trabant не было выбора. Альтернативы - «АвтоВАЗ», «Шкода», «Вартбург» и др. - не отличались большим технологическим прогрессом, к тому же были более дорогими.

Покупатели могли выбирать из серого, желтого, зеленого и синего цветов. Востоку никогда не удается произвести достаточно ярких красок, чтобы вы почувствовали себя живыми.

Трабант практически не меняется на протяжении всей жизни. Была идея заменить модель на новую в 1967 году, но из-за нехватки денег проект быстро заморозили. После 9 ноября в салоне установили 1,1-литровый двигатель от Volkswagen Polo, но это никого не коснулось, учитывая открытые рынки и автомобили намного лучшего качества на Западе. В 1991 году боли прекратились.

Правда в том, что каким бы неоднозначным ни был автомобиль Trabant, он определенно достоин уважения. Этот автомобиль дает столь необходимую свободу тысячам людей по всему миру, которые не могут себе позволить ничего другого. И сколько автомобилей оставляют такой отпечаток в сознании людей? Трабанту всегда будет место в сердцах автолюбителей и в их ушах ... с этим незабываемым грохотом 600-кубового двухтактного бензинового двигателя с приличной мощностью 26 л.с.