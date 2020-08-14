Что такое биткойн и как на нем заработать?

Что же такое биткойн? Другими словами, это криптовалюта, которая была представлена на рынке в начале 2009 года. Его создателем, или создателями, поскольку неизвестно, кто на самом деле стоит за созданием биткойнов - является Сатоши Накамото.



Этимология Биткойна происходит от программного обеспечения с открытым исходным кодом. Что еще более важно, биткойны хранятся на персональных компьютерах в качестве «кошелька» или хранятся на внешних веб-сайтах, управляемых третьими сторонами, так же есть биржа криптовалют yobit.

Рост популярности

Стоит обратить внимание на практически мгновенный рост и популярность криптовалюты биткойн. Первоначально, то есть в октябре 2009 года, его стоимость в один доллар составляла 1309 BTC, а через четыре месяца она увеличилась и приравнялась к одному доллару. Однако недавно биткойны со скоростью света взлетели.



Как и положено 21 веку, инновационный (потому что это то, что вы можете назвать криптовалютой) биткойн теперь является средством платежа, благодаря которому можно совершать транзакции в Интернете. Разница между биткойном и другими валютами заключается в его децентрализации, то есть в отсутствии центрального учреждения-эмитента, и в то же время в том факте, что биткойны не зависят от каких-либо банков, правительства штата или учреждений.



Более того, биткойн полностью создан людьми и поэтому не требует затрат. Также стоит отметить, что эта криптовалюта ничем не ограничена, а платежи происходят быстро и практически мгновенно. Следовательно, если он конвертируется в валюту, вам не нужно трижды ждать, пока он будет разнесен. Транзакции также полностью анонимны и безопасны. Платежная система биткойн работает на основе P2P-системы, не имеющей посредников или менеджеров.





Биткойн-единицы

В настоящее время биткойн имеет свои собственные единицы, такие как:



битцент (cBTC);

милибит (mBTC);

бит (uBTC);

Satoshi;

нанобит (nBTC);

пикобит (pBTC).





Где купить биткойны?

Сегодня есть много способов купить биткойны. Однако перед этим вам следует настроить кошелек - для компьютера, браузера, мобильного устройства или офлайн. Вы также можете использовать валютные платформы, которые позволяют покупать биткойны.



Еще одно место, где можно купить биткойны - обменный пункт. Его цены обычно выше, чем на бирже, но большинство обменных пунктов позволяют покупать криптовалюту без необходимости регистрации или проверки. Также стоит поискать обменные пункты с низкой комиссией и возможностью снятия наличных в банкоматах, без необходимости использования дебетовой карты.



Третий способ получить биткойны - это купить или продать лично, то есть заключить личный договор с подрядчиком. Есть много веб-сайтов и форумов, где вы можете найти рекламу других пользователей или опубликовать свою.





Как заработать на биткойнах?

Вопреки всему, на биткойнах можно заработать много денег. Есть несколько способов сделать это, например, самый простой, когда валюта покупается, а затем продается по более высокому курсу. Кроме того, еще одним методом является так называемый арбитраж, который заключается в покупке валюты на бирже и продаже ее на другой с соответствующей прибылью.



Вы также можете купить другую криптовалюту (среди прочего, Monero, YBCoin, Anoncoin и Peercoin), а затем обменять их на упомянутый биткойн, когда их курс будет более выгодным.



Биткойн не зря считается валютой будущего. Подобно тому, как Интернет заменяет большую часть «офлайновой жизни», криптовалюта скоро вытеснит большинство известных валют. Однако перед тем, как начать свое приключение с BTC, стоит следить за последними курсами, чтобы правильно подготовиться к покупке и инвестированию в криптовалюту.