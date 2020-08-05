Настоящий баттл: овердрафт против кредита при ведении бизнеса

овердрафт против кредита

Многие из нас часто прибегают к классическим кредитам и карточкам овердрафт как физические лица. Но это помощник не только для «физиков», но и юрлиц.

Преимущества овердрафта перед кредитом

Экономия времени, скорость. Причём на всех этапах. Как при оформлении, так и при дальнейшем взаимодействии с банком. Оплата процентов возможна сразу за весь период.

Минимальное количество документов.

Прозрачность. Все деньги под полным контролем. Никаких неприятных сюрпризов, скрытых комиссий и сложных формул расчёта.

Комфорт. Если на счету есть деньги, то основной долг погашается автоматически.

Независимость. Банковские продукты, «привязанные» к овердрафту, не предусматривают наличие поручителей, а тем более предоставление в залог имущества (недвижимости, авто).

Овердрафт очень выручает, если что-то пошло не по плану. Например, вы рассчитывали на крупную сделку, а она сорвалась, и оказалось, что элементарно нечем платить зарплату сотрудникам. Или такая же ситуация возникла по причине увеличения арендной ставки и увеличения арендной оплаты собственнику вашего офиса.

Также очень часто овердрафт выручает, если вы занимаетесь продажами, но при этом являетесь посредниками. Например, пришла заявка на партию товаров в том количестве, которое для вашего бизнеса не характерно, при этом предусмотрено, что до получения товара покупатель вносит аванс только в сумме 50%, а вам нужно рассчитываться с партнёром прямо сейчас.

Овердрафт станет спасением и в ситуации, когда налоговые органы выставили штраф, а свободных денег в обороте нет. Ситуация неприятная, но овердрафт здесь - это реальный выход.

Классический кредит

Денежные суммы, которые можно получить благодаря классическому кредиту, как правило больше, нежели в случае с овердрафтом. Если вам нужно купить дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, автомобиль, построить офисное здание, овердрафт вас не спасёт. Он чаще ограничен либо зарплатной программой, либо суммой, которой хватит на оплату налогов, таможенных сборов, части товаров.

При взятии кредита в большинстве случаев можно заручиться помощью поручителя. Если у вас в окружении есть человек, который вам доверяет и, если что, при этом всегда готов вас подстраховать, почему бы такой возможностью не воспользоваться?!

Также представьте ситуацию: вам не хватает денег на долевое строительство офиса, но при этом в автопарке вашей компании может быть несколько транспортных средств. При взятии классического кредита машины из автопарка вполне можно использовать в качестве залога.

Таким образом, нужны крупные суммы, задействуйте классический кредит. Хотите «разрулить» ситуацию с умеренной денежной суммой, или проблема «заточена» под решение вопроса с зарплатой, задействуйте овердрафт.