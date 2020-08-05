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Чем важна оптимизация 1С и своевременная диагностика

Вчера, 17:56

Чем важна оптимизация 1С и своевременная диагностикаЧем важна оптимизация 1С и своевременная диагностикаОптимизация 1С – важное условие функционирования компании. На первый взгляд кажется, что, если система тормозит, периодически блокируется, совершает ошибки – это не слишком страшно. Однако – не в масштабах предприятия, для которого все перечисленные неудобства могут повлечь за собой крах. Поломки, сперва незначительные, приведут к полной недееспособности системы, потере данных, что скажется на качестве работы и сотрудничестве с партнерами.

Вторым минусом станет расхолаживание коллектива, так как появится свободное время, вызванное длительной загрузкой, получением и оформлением документов. Неспособность вовремя сделать и сдать дела, получить нужную информацию вызовут раздражение и, как следствие, обострят климат в рабочем сообществе. Не получая вовремя необходимое, клиенты обратятся в более надежную организацию. Это заставит принимать экстренные меры по реанимации системы в сжатые сроки, что, вероятнее всего, повлечет ошибки, за которые придется расплачиваться деньгами и временем.

Поэтому так важно своевременно оптимизировать платформу 1С.

Результаты своевременной оптимизации

Вовремя замеченная проблема – не перерастет в глобальную. Для предотвращения сбоев в работе необходимо еженедельно контролировать состояние. Проведенная диагностика 1с поможет понять, существуют ли проблемы и на каком этапе они находятся, их размер и сложность. После оптимизирования:

• Придет понимание состояния платформы 1С.
• Уменьшится база, удалятся блокировки системы.
• Снизится возможность остановки функционирования.
• Повысится скорость выполнения операций.
• Обнаружатся проблемы в приложении и их месторасположение.

Таким образом, проще периодически оценивать состояние и качество работы системы 1С, чем потом разбираться с последствиями.

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