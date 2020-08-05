 Геология участка
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Что нужно знать об организации инженерно-геологических изысканий

Вчера, 17:40

Прежде чем приступить к монтажу различных сооружений, проводится геология участка – комплекс исследований, позволяющих оценить несущие параметры грунта на территории. Такие проверки – это основа быстрого и беспроблемного монтажа строения. Благодаря полученным сведениям застройщик сможет подготовиться к различным рискам и избежать их, что положительно скажется как на стоимости и срочности работ, так и на долговечности самого объекта, подробнее http://topline.su/geologiya-uchastka.php.

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Что изучают специалисты

Главная причина заказать геологию участка состоит в неоднородности земельных наделов. Все местности уникальные, при этом характеристики почвы на территории прямо влияют на технологию дальнейшего строительства. Благодаря инженерно-геологическим исследованиям можно изучить несущие параметры грунта, уровень промерзания, наличие карстовых пустот и ряд других сведений. Такая информация пригодится для:

  • составления проектной документации в соответствии с действующими нормами и стандартами;

  • прохождения государственных проверок и экспертиз;

  • выбора оптимальной стройплощадки, типа фундамента и строительных материалов;

  • создания модели поведения готового сооружения (это поможет избежать различных аварийных ситуаций);

  • решения дополнительных задач (выбор глубины заложения подземных трубопроводов, поиск полезных ископаемых, обустройство скважины и пр.).

Сколько стоят исследования

Если вам требуется геология участка под строительство, цена на такие исследования рассчитывается в индивидуальном порядке для каждого конкретного клиента. При составлении сметы учитываются различные факторы, такие как:

  • площадь территории;

  • особенности рельефа на земельном наделе;

  • параметры будущей конструкции;

  • выбранные методы и необходимое оборудование;

  • срочность и наличие дополнительных пожеланий.

Одна из причин заказать инженерно-геологические изыскания состоит в уменьшении издержек на монтаж объекта. Привлечение геологов – это финансово выгодное решение, ведь такие исследования помогут избежать дорогостоящего ремонта, продлить срок службы сооружения, а также обнаружить на местности полезные ископаемые, которые можно продать или использовать в качестве стройматериалов.

Как заказать изыскания

Многие инвесторы интересуются тем, как сделать геологию участка, и когда нужны такие проверки. Необходимость выполнения инженерных изысканий регламентируется нормативными актами, как правило, без подобных исследований не обойтись (исключение составляют небольшие частные конструкции). Кроме того, геологов часто привлекают и в добровольном порядке, чтобы ускорить, упростить и удешевить дальнейший монтаж.

Заниматься геологическими работами могут только сертифицированные компании, такие как «Топлайн». При выборе подрядчика обязательно обратите внимание на наличие необходимых лицензий. Сотрудничайте только с надежными фирмами – это поможет быстро согласовать все вопросы с контролирующими органами, а также избежать проблем при монтаже объекта.

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