Что такое СОУТ и почему работодатели обязаны его проводить?

В 2014 году в России в силу вступил ФЗ №426, обязывающий компании регулярно проводить СОУТ, которая путем анализа условий труда определяет класс опасности на рабочих местах.

Что из себя представляет спецоценка?

Процедура представляет собой совокупность мер, помогающих определить уровень риска, которому подвергаются сотрудники на производстве, и последствия его влияния на организм. При оценке во внимание принимаются такие факторы, как:



1. Наличие у сотрудников индивидуальной или коллективной защиты, являющееся обязательным.

2. Насколько сильно уровень опасности превышает норму.



По ФЗ №426 это условие не касается лишь тех, кто работает из дома, людей, задействованных в сфере религии и физлиц, не зарегистрированных как ИП.



Для составления заключения о проведении спецоценки предприниматель должен отправить пакет документов, где содержится информация о трудовой среде, которую собирает лаборатория соут, нанятая для проведения процедуры.



Неисполнение условий ФЗ №426 считается административным нарушением. Сначала выписывают штраф: для ИП – 10 тыс. руб., для юр. лиц – 80 тыс. руб. При повторном нарушении планка повышается до 200 тыс. руб. Возможно даже закрытие организации на срок до 3 месяцев.

Что делать работодателю после проведения спеоценки?

Необходимо предпринять следующее:



1. Подписать документы, содержащие сведения о проведении и результатах СОУТ. Составить сопроводительное письмо.

2. В течение месяца сообщить рабочим о результатах спецоценки.

3. Выполнть все требования, указанные экспертом в заключении к СОУТ.

4. Отправить документацию в Роструд в течение 30 дней с момента утверждения отчета.

5. По истечение месяца с подписания отчета на сайте компании опубликовываются сведения о результатах спецоценки.



