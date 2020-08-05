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Лаборатории СОУТ – как проходит их аккредитация?

Вчера, 15:08

Лаборатории СОУТ – как проходит их аккредитация?При проведении организациями процессов, связанных со специальной проверкой, основным правилом, предъявляемым к учреждениям на законодательном уровне, будет обязательное наличие испытательных аккредитованных лабораторий.

Аккредитация имеет некоторые особенности, характеризующиеся сложностью и длительностью проведения: занимают больше 3 месяцев, учитывая этап подготовки.

Выдача разрешений в Росаккредитации

Сначала происходит подготовка и снабжение лабораторий согласно предъявляемым требованиям. Потом начинается формирование необходимого пакета документов. Затем осуществляется подача заявки в Федеральную службу.

Правильный порядок подачи заявок:

- Заявление организации на проведение оценки.
- Подтверждение в виде справки об оплаченных пошлинах.
- Уставные документы.
- Описывается деятельность организации.
- Необходимы ИНН, ОГРН, справки ЕГРЮЛ с печатью от налоговой службы.
- Приказ о должностном назначении.
- Предоставление трудовых книжек на весь персонал.
- Паспорт с руководством по качеству осуществляемой деятельности.
- Предоставляется документация на правомерное занятие должностных обязанностей, включающая сертификаты и диплом.

Собранная документация передается учреждением в московское отделение Росаккредитации, где происходит официальное одобрение с присвоением определенного порядкового номера, и только в этом случае лаборатория соут получает разрешение на ведение деятельности.

Подача документов производится в бумажном или электронном виде! Причем сама организация оплачивает работу экспертов, которые будут проводить ее оценку. Процедура проходит в два этапа: проверка документов и исследование объекта оценки на месте.

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