Лаборатории СОУТ – как проходит их аккредитация?

При проведении организациями процессов, связанных со специальной проверкой, основным правилом, предъявляемым к учреждениям на законодательном уровне, будет обязательное наличие испытательных аккредитованных лабораторий.



Аккредитация имеет некоторые особенности, характеризующиеся сложностью и длительностью проведения: занимают больше 3 месяцев, учитывая этап подготовки.





Выдача разрешений в Росаккредитации

Сначала происходит подготовка и снабжение лабораторий согласно предъявляемым требованиям. Потом начинается формирование необходимого пакета документов. Затем осуществляется подача заявки в Федеральную службу.



Правильный порядок подачи заявок:



- Заявление организации на проведение оценки.

- Подтверждение в виде справки об оплаченных пошлинах.

- Уставные документы.

- Описывается деятельность организации.

- Необходимы ИНН, ОГРН, справки ЕГРЮЛ с печатью от налоговой службы.

- Приказ о должностном назначении.

- Предоставление трудовых книжек на весь персонал.

- Паспорт с руководством по качеству осуществляемой деятельности.

- Предоставляется документация на правомерное занятие должностных обязанностей, включающая сертификаты и диплом.



Собранная документация передается учреждением в московское отделение Росаккредитации, где происходит официальное одобрение с присвоением определенного порядкового номера, и только в этом случае лаборатория соут получает разрешение на ведение деятельности.



Подача документов производится в бумажном или электронном виде! Причем сама организация оплачивает работу экспертов, которые будут проводить ее оценку. Процедура проходит в два этапа: проверка документов и исследование объекта оценки на месте.