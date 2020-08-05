Особенности и актуальность организации инженерно-геологических исследований

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам, необходимо организовать инженерно-экологические изыскания для проектирования – комплекс исследований, направленных на изучение окружающей среды. Специалисты помогут понять, подходит ли участок для жизни человека и остальных существ сейчас, а также определить, какие требуются природоохранные меры, чтобы снизить негативное техногенное влияние, более подробно Мосэкология.

Что изучают специалисты

Поскольку экологическая среда постоянно ухудшается, инвесторам необходимо обдуманно подойти к вопросам охраны природы. Еще на предпроектной стадии важно оценить текущую обстановки, а также понять, как все изменится вследствие техногенных процессов. Без таких знаний нельзя составить грамотный проект, после чего согласовать застройку в контролирующих органах. Необходимость исследований указана в нормативных актах, без подобных проверок не обойтись практически ни одному инвестору.

В состав экологических изысканий входят изучения следующих факторов:

загрязненность воды, грунта и воздуха;

радиационный фон;

электромагнитные шумы;

особенности флоры и фауны и пр.

Все эти сведения помогут понять, какие нужно принять меры, чтобы не нарушать установленных законом норм при монтаже и эксплуатации конструкций.

Зачем нужно организовать инженерно-экологические исследования

Если вас интересует, когда нужно делать экологические изыскания, то такие исследования пригодятся для:

разработки и согласования проектной документации перед монтажными работами;

оценки текущей угрозы для экосреды со стороны уже готовых строений, а также разработки мер, снижающих негативное влияние объектов на природу;

согласования всех вопросов с соседями и контролирующими органами.

Услуги экологов пригодятся перед монтажом любых объектов: коммуникации, дачи, дороги, административные здания и пр. Но особенно актуальными такие проверки будут в ходе возведения промышленных сооружений, а также крупных зданий, таких как многоквартирные дома и ТРЦ.

Во сколько все это обойдется

Если вам нужны экологические изыскания в Москве, цены на такие исследовательские работы зависят от ряда факторов:

площадь участка;

требуемое оборудование и выбранные проверки;

особенности местности и будущего строения;

срочность.

В любом случае, проверки такого типа окупятся, ведь они помогут не только легализовать застройку и избежать проблем с проверяющими структурами, но также сохранить окружающую среду.

Где заказать исследования

Компания «Мосэкология» гарантирует, что экспертиза инженерно-экологических изысканий пройдет без каких-либо проблем. Фирма уже не один год занимается организацией исследовательских работ. Многолетний опыт, сертифицированное оборудование и квалифицированные специалисты – это гарантия высокого качества готовой отчетной документации. Обращаясь в надежную инженерно-исследовательскую компанию, клиенты могут не сомневаться в достоверности выполненных техотчетов, а также отсутствии проблем с проверяющими структурами в ходе монтажа и эксплуатации сооружения.